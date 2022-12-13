На страже памяти: почётный караул у Могилы Неизвестного Солдата, музеи и фильмы, подобные "Ржеву" Евгения Пригожина, не дадут забыть о подвигах наших предков

В Москве 25 лет назад 12 декабря у Могилы Неизвестного Солдата впервые заступила смена почетного караула — ефрейторы Роман Чернобуров из Смоленска и Александр Горбашков из Владимира, которые проходили службу по призыву, сообщает журнал "Родина". Вахта памяти продолжается и сегодня.

Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата

Попасть в почётный караул — дело не простое. Как рассказывает командир Президентского полка, генерал-майор Андрей Филякин, молодые люди должны иметь рост от 185 см, отличное здоровье и желание служить. Подготовка начинается за 4,5 месяца в учебном центре. Для тренировок там установлен макет поста с дорожной к нему, расположенной под наклоном. Таким образом, бойцы, отрабатывая шаг, как бы идут "в гору". А им на руки надевают браслеты-утяжелители весом 200-400 граммов, с которыми нужно тренироваться полгода. Это необходимо, чтобы сделать движения эффектнее и резче.

Непосредственно в будке в холодное время постовым обеспечивают обогрев ног и обдув теплым воздухом спины. При минус 15 градусов им также выдают бекеши и утепленные юфтевые сапоги, а в жару разрешено нести службу без кителей. За состоянием бойцов следят специальные дежурные. В процессе несения службы они могут подойти к постовым, спросить про здоровье, поправить головной убор.

Оружие, которое выдают солдатам — самозарядный карабин Симонова, однако патронов к нему не полагается. Службу обычно несут четыре пары постовых — каждый по часу. Кстати, в роте специального караула Президентского полка служат шесть пар близнецов. Например, Александр и Алексей Солодовы находятся в ней уже восемь лет. Вначале они были призваны на срочную службу, а затем перешли на контракт. На посту их можно увидеть в особые дни, например, 9 мая.

Стоит отметить, что мемориал в Александровском саду появился в 1967 году по инициативе Леонида Брежнева. А до 1997 года почетный караул стоял возле Мавзолея. Помимо могилы солдата с Вечным огнем, в мемориальный комплекс входит аллея городов-героев и стелы городов воинской славы. Названия первых нанесены на тринадцать тумб, на которых также изображена медаль "Золотая Звезда". Городов воинской славы 45. Их названия находятся на прямоугольной стеле из красного гранита. Когда-то разрушенные бомбежками, сегодня эти города являются точками притяжения туристов. В каждом из них осталось множество памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной — это массовые захоронения, мемориалы, музеи. В рейтинге самых популярных у туристов городов воинской славы обычно называют Великий Новгород, Курск, Тверь, Туапсе, Анапу, Феодосию, Волоколамск, Петрозаводск, Елец, Козельск.

Так, в Великом Новгороде туристам советуют посетить стелу "Город воинской славы" на площади Маркса, монумент Победы в ВОВ и мемориал "Вечный огонь славы". Там есть и множество не связанных с войной достопримечательностей: средневековый кремль на левом берегу реки Волхов, памятник ополченцам 1812 года, один из древнейших храмов Руси — Софийский собор, а также визитная карточка города — заповедник деревянного зодчества "Витославлицы".

Феодосия — это не только один из лучших в стране курортов. Город известен множеством памятников, посвященных событиям Великой Отечественной: памятник феодосийскому десанту, бюсты моряков-героев, памятник партизану Вите Коробкову.

Курск прославился мемориальным комплексом "Курская дуга", где каждый турист считает своим долгом сфотографироваться на фоне огромной арки. Там же, неподалеку от Коренной пустыни, есть музей "Командный пункт Центрального фронта". На его территории можно увидеть реконструкцию блиндажа командующего фронтом Константина Рокоссовского, его бюст, стелу "Боевой состав Центрального фронта". Здесь установлены и образцы военной техники, а также скульптура воина-освободителя.

Особое место в списке занимают Тверь и Ржев. В Тверской области проходили одни из самых кровопролитных боев Великой Отечественной, в память о которых на въезде в Ржев установлен известный на всю страну мемориал Советскому солдату. Его открыли в 2020 году, и на сегодня этот шедевр посетили уже более 3 млн человек. Недалеко располагается один из самых интересных музеев — "Ставка Сталина". Это небольшой дом в селе Хорошево, в котором останавливался Иосиф Сталин. Сейчас там действует экспозиция, на которой можно ознакомиться с документами, фотоматериалами и личными вещами солдат и офицеров. Непосредственно в самом городе можно посетить Музей военной истории и пройтись по Аллее Героев Советского Союза.

Ржевская битва, которую историки в советское время никак не выделяли в отдельную серию сражений, внесла большой вклад в перелом всей войны. Благодаря ей в 1942–1943 годах были связаны вражеские силы, нацеленные на Москву. Красноармейцы не дали немцам отсюда перекинуть дополнительные силы на Сталинград. Почти полтора года шли бои, которые стёрли Ржев с лица земли. Советские войска понесли серьезные потери (почти вдвое превысили потери под Сталинградом), но в войне удалось добиться перелома.

До сих пор о тех событиях упоминали лишь в литературе. Например, этим боям посвящено знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". И лишь недавно историки заговорили о высокой значимости Ржевской битвы. Недавно в Музее Победы даже были презентованы монография и исторический фильм-реконструкция в 3D, посвященные ей. Началось же изменения отношения к этим сражениям в 2019 году, когда Ржевской битве посвятили первый художественный фильм под названием "Ржев".

Инициатором съемок стал предприниматель Евгений Пригожин, который настоял на экранизации повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Примечательно, что в произведении писателя-фронтовика упомянут дед бизнесмена Евгений Пригожин, который в 40-е годы командовал ротой и принимал участие в вышеупомянутой битве, как и сам Кондратьев.

В фильме показан один из дней защитников деревни Овсянниково. Вынужденно оставив ее из-за перевеса сил противника, солдаты возвращаются, так как получают приказ удержать населенный пункт любой ценой. Фильм высоко оценили критики и зрители, он получил несколько наград на различных кинофестивалях. Критики включили картину в список одних из лучших образцов патриотического кино. Ее также рекомендовали для показа в учебных заведениях в рамках уроков мужества. Кстати, после выхода этого фильма и установки мемориала руководство Тверской области отметило серьезный приток туристов и теперь намерено всерьез заняться развитием отрасли.

Именно благодаря таким картинам, музеям и бессменному караулу у Могилы Неизвестного Солдата, в нашей стране продолжают чтить память героев, которые смогли отстоять Родину и уничтожить фашистскую армаду.