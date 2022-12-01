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Анжела Якубовская

Международный кинофестиваль "Победили вместе" собрал в Волгограде представителей многих стран

Кино » Российское кино

В Волгограде впервые прошёл XVII Международный кинофестиваль "Победили вместе" имени Владимира Меньшова.

Международный кинофестиваль "Победили вместе" собрал в Волгограде представителей многих стран

В этом году фестиваль был посвящён 80-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, и именно в эту памятную дату — 19 ноября — городу вернули его историческое имя — Сталинград.

В город-герой Сталинград гости фестиваля приехали не только из российских городов, но и из разных стран. Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского исторического общества.

Открытие фестиваля прошло на сцене Волгоградского Государственного университета. В церемонии открытия принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он приветствовал участников события от имени всех волгоградцев и огласил послание президента России Владимира Путина. Также поприветствовал фестиваль генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист России К. Г. Шахназаров.

Не прислало поздравление лишь Министерство культуры РФ и также отказало фестивалю во всех возможных видах поддержки:

  • финансовой,
  • информационной,
  • статусной.

Фестиваль так и не включили в перечень международных.

На фестивале было представлено 150 картин. 100 из них — отечественные. 50 документальных лент привезли из-за рубежа.

Своё творчество показали режиссёры не только из СНГ, но и из

  • Аргентины,
  • Германии,
  • Испании,
  • Италии,
  • Франции,
  • Финляндии.

Всего представили 35 стран. После просмотра каждой ленты проходило активное обсуждение. Ни один фильм не оставил зрителей равнодушными, а после просмотра некоторых лент обсуждение длилось в течение всего фестиваля. Площадками кинофестиваля "Победили Вместе" были выбраны, в том числе, волгоградские вузы, где большая часть зрителей — студенты, которые задавали создателям документальных лент сложные и актуальные вопросы.

В рамках фестиваля состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве: между Российским историческим обществом и Ассамблеей народов Евразии, а также между Волгоградским государственным университетом и Ассамблеей народов Евразии.

В ходе общения на деловой площадке был подписан Меморандум о создании Международной ассоциации потомков участников Сталинградской битвы, цель которого — объединённая работа по сохранению исторической памяти и вовлечение в поисковую и архивную деятельность потомков героев Великой Отечественной войны.

Впервые на XVII фестивале по инициативе члена Президиума Совета Российского исторического общества Константина Ильича Могилевского был введён новый конкурс "Россия — история в кадре". Программа, посвящённая исторической памяти и военному наследию, началась после церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Павших бойцов.

"Самое главное, что наш фестиваль проходит при поддержке Российского исторического общества, которому мы признательны и благодарны, — заявил президент Евразийской академии телевидения и радио, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, продюсер кинофестиваля и один из основоположников проекта Валерий Давыдович Рузин. — Фестиваль было бы невозможно провести без поддержки и сотрудничества с ВолГУ. В университете мы провели круглые столы, здесь была организована работа творческих площадок. ВолГУ принял активное участие в деловой и творческой программе фестиваля. Спасибо за это ректору Алле Эдуардовне Калининой. И, конечно, впечатляет деятельность университета в векторе сохранения исторической памяти, это интересно, важно и необходимо современному обществу".

Помимо университетов показы многих кинолент и встречи с их создателями проходили в прекрасно подготовленных просмотровых залах библиотеки им. Горького. Надо было видеть разочарование волгоградцев, когда сеансы заканчивались: зрители не хотели уходить, просили показать ещё фильмы и обсудить их с участниками фестиваля. Их интересовало буквально всё: в чём причина современной русофобии, откуда взялись истоки нацизма, почему после полной победы в Великой Отечественной войне, так и не завершилась денацификация Германии.

Эти и другие вопросы задавал волгоградский зритель, и на них необходимо было отвечать. Сказать, что зрителям очень понравился документальный фильм "Демократический фашизм" режиссёра Татьяны Борщ — это не сказать ничего. Они были потрясены увиденным!

"Изучая тему фашизма, нацизма, — сказала режиссёр, — я пришла к выводу, что Европа тяготела к фашизму. В моём фильме даётся очень глубокий исторический анализ, почему сейчас Европа неожиданно стала абсолютно русофобской".

Картину посмотрели не только студенты, но и солдаты-срочники железнодорожного Краснознамённого батальона им. В. В. Воровского. После просмотра режиссёр Татьяна Борщ рассказала, как создавался фильм, и очень просто и понятно объяснила солдатам, почему страны Запада взращивают нацизм — ранее в Югославии, Иране, Ираке, Сирии, Афганистане, а теперь активно и на Украине. Также с молодыми людьми поговорил и руководитель отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Волгоградской епархии протоиерей Георгий Лазарев. Лента рекомендована к просмотру молодёжи, её планируют показывать в школах.

Президент фестиваля Владимир Рузин сказал:

"Я очень благодарен волгоградцам, которые потратили своё время и приняли участие в фестивале, залы были полны, как студентами, так и педагогами. Огромное спасибо волгоградской прессе за яркое, мощное освещение этого события. Наш фестиваль с удовольствием предоставил весь пакет документальных фильмов волгоградскому телевидению, и всё показанное на площадках фестиваля будет в дальнейшем доступно для волгоградского зрителя, без исключения".

Закрытие XVII Международного кинофестиваля "Победили вместе" прошло в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". Победителям конкурсов под общие аплодисменты заслуженно вручили призы и награды.

"Все документальные фильмы, представленные на фестивале, были выше всех похвал, — подвёл итоги член жюри, советник генерального директора Первого канала, председатель попечительского совета директоров телеканала "Победа" Александр Ильин, — Обсуждая работы, мы ещё раз убедились, что профессиональный долг режиссёров, продюсеров, операторов — нести своей аудитории идею добра, разума, гуманизма и правды. Всё творчество участников фестиваля буквально пронизано этой философской мыслью, равно как и действия героев, которые сражались и умирали за независимость нашей родины.

Фестиваль за все годы очень сильно вырос с точки зрения расширения географии, количества и качества фильмов. Одним из правильных решений было проводить этот фестиваль в городе-герое Волгограде на базе образовательных учреждений. Молодёжь, ради которой мы все работаем, должна эти фильмы видеть и знать. Я встречался с ребятами-студентами из университетов, разговаривал с ними, и рекомендовал посмотреть все эти работы. А лучшие работы мы покажем на телеканале "Победа".

Но не только показами, мастер-классами, круглыми столами были наполнены дни участников фестиваля. Огромное впечатление на гостей произвело посещение в рамках фестиваля памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, авторства известного не только в России, но и за границей, скульптора Владимира Суровцева. Скульптор приехал поприветствовать участников фестиваля и возложил цветы к подножию памятника выдающемуся военачальнику.

Самым запоминающимся стало посещение Мамаева кургана, "Сталинградской панорамы" и Музея Сталина. Многие участники фестиваля признались, что давно мечтали посетить мемориал, посвящённый героям Сталинградской битвы, и благодаря фестивалю это свершилось.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы ссср кино война россия история волгоград вторая мировая война
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