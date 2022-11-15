Мария Соловьёва: когда я поступала во ВГИК, там сказали, что у меня нет шансов

Женщина-оператор — профессия уникальная. Имена женщин, стоящих за камерой, можно пересчитать по пальцам как в России, так и за рубежом.

Мария Соловьёва — одна из самых профессиональных и востребованных операторов. Такого специалиста мечтают заполучить отечественные режиссёры и продюсеры. Картины, которые она сняла, с большим успехом ездят по фестивалям, получают призы, транслируются по телевидению, их с удовольствием смотрит зритель.

Недавно на фестивале "Липецкий выбор" Мария Соловьёва выступила в качестве члена жюри, где строго и непредвзято оценивала работу своих коллег.

— Мария, не утомил вас фестиваль? По три полнометражных фильма в день отсмотреть и оценить — большая нагрузка. Разногласия были в оценке?

— Нет, фестиваль не утомил совершенно. Я люблю смотреть кино и готова сколько угодно, а тем более такая возможность посмотреть новое кино и обсудить увиденное с коллегами — настоящий праздник! Дома телевизор включить некогда, не хватает времени, и разве можно сравнить телевизор и большой экран. По поводу разногласий: сколько работаю в жюри, всегда приходим к единому мнению и общему итогу.

— Говорят, что операторы наблюдательны по жизни. А как у вас с этим качеством, и что-то интересное для себя отметили в Липецке?

— Все операторы наблюдательны, это элемент профессии. Город очень понравился, весь на холмах, много необычных локаций, здесь можно снять интересное кино. Люди гостеприимные, открытые, доброжелательные. Правда, бросилось в глаза, что на показах было больше женщин, чем мужчин. Но это везде так, в Москве то же самое.

— Как думаете, почему женщины сегодня стали активнее чем мужчины?

— Сложно сказать, но что есть, то есть. Даже в институт поступает больше девушек, чем парней. Когда я поступала в своё время во ВГИК, мне сказали:

"Вы, конечно, можете сдать документы, но шансов у вас нет".

Я была на курсе одна девушка, и все мои успехи или неудачи рассматривались под лупой.

— Критиковали сильно?

— Дело не в критике. У нас была замечательная мастерская, которую вёл педагог Владимир Дмитриевич Нахабцев, и я уже со второго курса стояла на съёмочной площадке за камерой. Была грандиозная практика, мы понимали, что такое съёмочный процесс, что такое свет, потому что мастер не критиковал, а давал ценные рекомендации.

У меня был случай в институте: надо было сдавать экзамен по фотоэкспозиции, а я пропустила много занятий, снимала в то время много на площадке. И мастер сказал, что мне поставят двойку, а двойка — это исключение из института. Нужно было принести работы:

гипс,

портрет,

пейзаж.

В результате сделала экспозицию на стихи Марины Цветаевой, такой фильм из фотографий. Сама читала стихи Цветаевой и показала слайды. Это всё было вне программы, пейзажи, портреты, построенные на моих ощущениях, и мой мастер с ужасом ушёл, не хотел видеть, как мне "влепят" двойку. Но в итоге не только не раскритиковали, а поставили пятёрку.

— А с кем вам лучше работать: с женщинами- режиссёрами или мужчинами-режиссёрами? И было ли у вас желание самой заняться режиссурой?

— Не могу сказать, с кем лучше. Мне комфортнее работать с талантливым человеком, не важно мужчина это или женщина. По поводу режиссуры считаю, что каждый должен заниматься своей профессией. Иногда случается ситуация, когда надо помочь молодому режиссёру развести мизансцены. Но я не хочу этим постоянно заниматься, каждый должен делать свою работу. Чтобы стать режиссёром, это должно внутри что-то созреть и родиться, когда ты не можешь это не сказать и должен снять. Но пока рано.

— Все актёры мечтают сниматься у вас, потому что ваши портретные работы самые лучшие. Можно открыть секрет, как такое чудо получается?

— Мне однажды Ирина Розанова сказала, что после фильма "Глянец", в котором я работал как оператор, её друзья звонили и спрашивали:

"Ира, ты так хорошо выглядела. Пластическую операцию сделала?"

Она отвечала:

"Нет, просто у Соловьёвой снялась".

Хотя, в фильме "Жили-были" она не побоялась выглядеть возрастной, и я её такой сделала. Актёры мне верят, они знают, что сделаю им прекрасные портреты. Будет ли это сделано правильным ракурсом, оптикой, это уже мои задачи. Если понадобится, могу легко светом убрать десять лет в кадре. Надо знать асимметрию лица, кто с какой стороны фотогеничен и так далее.

Я воспитана на школе Павла Лебешева, а он очень любил актёров. И эта любовь передалась и мне. Я стараюсь, чтобы актёры выглядели в кадре красиво, интересно, но при этом необходимо учитывать разные задачи. Всё это называется операторской школой.

— Может быть, у вас уже есть предложения преподавать?

— Предложение поступило, в следующем году буду набирать мастерскую в Санкт-Петербурге в Институте кино и телевидения.

— Как считаете: операторское мастерство — это талант от рождения, или всему можно научиться? И каким важным качеством должен обладать оператор?

— Научиться можно всему, но важное качество — надо иметь в себе стержень и понимать, что это хочешь именно ты, а не твои родители. Есть ребята, которых заставили учиться папа с мамой, типа продолжать династию, и это видно во время занятий. Им не нравится учиться, они всё делают через силу, с неохотой. А есть ребята, которые приходят, у них мало таланта, но они растут прямо на глазах. Это сразу видно — кого заставляют, а кто мечтает о профессии.

А бывает и такое: одну девочку "запихнули" на операторский, она училась на двойки, ничего не давалось, в результате перешла на другой факультет и стала гримёром. И так у неё всё отлично получилось, проснулось такое призвание к профессии гримёра, что все удивились. Всё складывается по-разному.

— А что значит, оператор должен иметь свой стержень? Поясните.

— Я всегда отстаиваю свои интересы, даже когда продюсер не соглашается. Пытаюсь его уговорить, потому что моя задача найти решение и сделать хорошую картинку. \

Однажды снимали эпизод, и там была ужасно одета массовка, все в каких-то пятнистых одеждах, много красного. Я попросила переодеть людей, а продюсеры сказали:

"У нас нет времени, сойдёт и так".

На что я ответила:

"У вас нет времени, а моя фамилия будет стоять в титрах".

В итоге время нашли, массовку переодели и причесали.

Ещё как-то снимала проект с Сергеем Шакуровым. Вижу, в кадре мешается куст. Пришлось остановить съёмку, куст привязали, местами спилили, горизонт сделали чистым и ровным. На "убирание" этого куста ушло время, но Сергей Каюмович терпеливо ждал. Зато получился чистый, красивый план.

Оператор должен уметь отстаивать свою позицию. У меня в команде двадцать пять человек мужчин, и все меня слушают. В любой ситуации можно найти решение: где-то быть жёсткой, где-то уметь уговорить.

— Вот вы говорите о чистых, красивых планах в кадре, а сегодня модной тенденцией стало снимать кино на телефон.

— Снять кино можно на что угодно, но есть законы композиции, света, ракурса. С телефоном такой истории не будет, оптика не даст возможности. Оптика — это своеобразный рисунок. Как художник, который пишет маслом или акварелью. На телефон можно снимать рекламу, но снять красивое кино невозможно, не зря придумана оптика.

— А где вам больше нравится снимать: в городе, в джунглях, в павильоне?

— Любой оператор любит больше снимать яркую картинку, чем серую, но из унылой можно тоже сделать весёлую. В джунглях никогда не снимала, не могу судить, но понравилось снимать балет с Андрисом Лиепой в павильонах Мосфильма. Это было очень красиво и по декорациям, и по пластике. Хотелось бы этот опыт ещё повторить.

— Вы об операторском мастерстве знаете бесконечно много. Операторский талант — один из самых важных элементов в киноиндустрии. Обидно, что до сих пор операторам не идут авторские отчисления.

— С авторскими правами сложный вопрос. Мы как раз боремся за то, чтобы наша профессия не сгинула, и всё не свелось до "механика камеры", как уже начинают писать в титрах. К сожалению, нам и актёрам пока ничего не отчисляют, только режиссёрам и сценаристам, но мы в Гильдии над этим работаем.

— У вас много красивых фотографий, а почему до сих пор нет выставки?

— Не доходят пока руки до этого, но, если предложат сделать выставку, я не буду против. У меня много интересных и даже уникальных фотографий, с удовольствием их покажу.

— Мария, что бы вам хотелось пожелать себе?

— Всегда работать только в хорошей команде, чтобы работа приносила радость и позитивные ощущения.