Джейн Фонда о Кэтрин Хепберн: "Я ей не нравилась, потому что была замужем"

Кэтрин Хепберн получила больше всего "Оскаров" за лучшую женскую роль, чем любая другая актриса. В 1981 году Хепберн снялась в фильме "На золотом пруду" вместе с Джейн Фонда. Как объяснила Фонда, Хепберн никогда не была её поклонницей. Она видела в Фонде угрозу, как-то она даже сказала, что у звезды "Клюта" "не было души".

Хепберн скончалась в 2003 году, и позднее Фонда поделилась некоторыми воспоминаниями о съёмках фильма.

Фильм стал классикой

Фильм "На Золотом пруду", в котором также снялся отец Джейн, Генри Фонда, имел большой успех как в прокате, так и у критиков. Драма получила 10 номинаций на премию "Оскар" и победила в трех категориях:

"Лучшая женская роль" (Хепберн),

"Лучшая мужская роль" (Генри Фонда),

"Лучший адаптированный сценарий".

Этот "Оскар" за лучшую женскую роль стал четвёртым в коллекции актрисы, и этот рекорд она удерживает даже посмертно.

В фильме рассказывается о мужчине (Генри), у которого натянутые отношения со своей дочерью (Фонда), но он соглашается временно позаботиться о маленьком сыне её жениха вместе с его женой (Хепберн).

Хепберн думала, что Фонда соревнуется с ней

В интервью Harper's Bazaar в 2021 году Фонда рассказал о работе с Хепберн над фильмом "На Золотом пруду". Она поделилась, что Хепберн видела в ней конкурентку, несмотря на разницу в возрасте.

"Она была интересной женщиной. Хотя мы не были друзьями, — сказала Фонда. — Она действительно могла составить конкуренцию любой актрисе. Она думала, что я собираюсь выиграть больше премий "Оскар", чем она, и когда она получила "Оскара" за эту картину, я позвонила, чтобы поздравить её, и она сказала: "Теперь ты меня никогда не догонишь".

Фонда получила две премии "Оскар" за лучшую женскую роль:

одну за "Клют" в 1972 году,

одну за "Возвращение домой" в 1979 году.

Хепберн якобы сказала, что у Фонды "не было души"

Фонда призналась, что как-то ей стало известно, что Хепберн негативно отзывалась о ней писателю Доминику Данну.

"Я ей не нравилась, — сказала Фонда Harper's Bazaar. — Однажды она сказала Доминику Данну, что у меня нет души".

В беседе с актрисой Марло Томас в 2012 году Фонда сказала о Хепберн:

"Я ей не нравилась, потому что была замужем, потому что у меня были дети. Она полагала, что у актеров никогда не должно быть детей".

У Фонды трое детей, а у Хепберн их не было. "Она предпочитала людей, у которых не было абсолютно никакой привязанности, кроме неё", — отмечала Фонда.

Фонда чувствовала давление со стороны Хепберн на съемках фильма

В интервью Томас Фонда рассказала историю о том, как в конце концов решилась на каскадерский трюк — ей пришлось самой погружаться под воду во время съемок фильма, хотя Фонда изначально планировала использовать дублёра. И всё из-за давления Хепберн.

Несмотря на напряженность в отношениях, Фонда уважала Хепберн.

"Она серьезно относилась к обучению молодых людей. Она взяла меня под своё крыло, хотя я ей не очень нравилась", — призналась актриса.