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Автор Дмитрий Соколов

Как американцы советские фильмы "перекраивали"

Кино

В сложившийся ситуации развязанной коллективным Западом войны против нашей страны в качестве очередного демарша были отозваны права на прокат кинофильмов ряда американских студий. В ответ необходимо вспомнить, что в своё время американские кинематографисты не раз без спроса заимствовали сюжеты советских фильмов, а в ряде случаев и вовсе переименовывали их, пуская в свой прокат. Пора потребовать возмещения нанесённого ущерба?

Как американцы советские фильмы "перекраивали"

"Планета Бурь": как космонавты стали астронавтами

Самым громким и возмутительным случаем подобного инцидента стала история с потрясающим фантастическим фильмом Павла Клушанцева "Планета Бурь", снятого в 1961 году. Кинолента обладала столь впечатляющими спецэффектами, что зритель ощущал полное погружение в происходящие на экране события, иллюстрирующие покорение иной планеты советскими космонавтами. На тот момент времени Голливуд не имел собственных технологий по созданию подобных визуальных спецэффектов. Главную роль в фильме сыграл Георгий Жжёнов, а также не менее выдающиеся артисты СССР — Геннадий Вернов и Кюна Игнатова.

После триумфального успеха фильма в Советском Союзе для собственного проката его закупили 28 стран мира. В Европе показ прошёл в рамках приличия. Фильм демонстрировали под его истинным названием с упоминанием имён советских актёров, сыгравших в нём.

В США же оказались попраны все авторские права. Киноленте дали новое название, заменили на звездолёте символ СССР на эмблему НАСА, а также вклеили несколько эпизодов с голыми женщинами в шкурах. В титрах имена актёров заменили на имена американцев, участвовавших в переозвучке. В американский прокат фильм вышел как "Путешествие на доисторическую планету".

Через несколько лет советский фильм был ещё раз перемонтирован и переименован, превратившись в "Путешествие на планету доисторических женщин". Причём если в первом случае Георгий Жжёнов был назван Куртом Боденом, то после второго монтажа он уже значился в титрах под именем Ханса Уолтерса. Случай не просто возмутительный, а выходящий за все рамки приличия.

Садко — герой былин или восточный путешественник?

Похожая история произошла с фильмом о похождениях популярного героя русских былин новгородского купца "Садко", которому в этом году исполнилось 70 лет. Фильм Александра Птушко закупили для проката США, поступив также, как и с "Планетой Бурь".

Самое интересное, что руководил "резкой" и "вёрсткой" советского шедевра лично Фрэнсис Форд Коппола, будущий автор сценария "Крёстного отца".

В итоге под его руководством Садко неожиданно превратился в Синдбада Морехода. В сети Интернет и сегодня можно найти изображение американской афиши к советскому фильму, где указано, что имя главного героя — Синдбад Мореход, а вовсе не Садко. Исполнитель главной роли в титрах превратился из Сергея Столярова в Эдварда Столяра. В рекламных аннотациях в США Садко вдобавок ко всему ещё и переодели из русской национальной одежды в восточную.

"Небо зовёт": был один фильм, а будет несколько!

Вообще необходимо отметить, что в конце 1950-х — начале 1960-х годов американцы наиболее активно заимствовали советские киноленты, посвящённые фантастической тематике. Большой популярностью в нашей стране и ещё 40 странах мира, закупивших данный фильм, пользовалась сага о покорителях Марса, снятая в 1959 году.

Купив данный фильм для показа в США, американские кинодеятели существенно его порезали и перемонтировали. Сначала появилась "Битва за пределами Солнца", а затем, спустя много лет, "Космическая Одиссея" 2001 года, снятая по мотивам советского фильма Стенли Кубриком. В данном случае были позаимствованы эскизы и рисунки Юрия Швеца, автора оригинального фантастического фильма производства СССР.

Подобных прецедентов можно привести немало, но не пора ли выставить США счёт за нарушение авторского права?

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Дарья Митина
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