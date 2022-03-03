В России импортозаместят голливудское кино

Вместо премьер голливудских фильмов россиянам предложат пересмотреть старые отечественные.

Кинотеатры повторного фильма

Жёсткая реакция западного мира на спецоперацию РФ на Украине, помимо прекращения поставок автомобилей популярных брендов и остановки заводов в России, коснулась и кинематографа — отменены все анонсируемые голливудские премьеры.

Прокатчики приняли решение о пересмотре графика премьер российских фильмов и заполнят бреши повторной демонстрацией в кинотеатрах успешных отечественных картин, среди которых:

"Холоп";

"Движение вверх";

"Батя".

Отчего не попали в список повторного проката советские картины "Чапаев" и "Весёлые ребята", осталось загадкой. С классикой советского кино "Броненосец "Потёмкин" и "Ленин в Октябре" понятно — в них:

непривлекательный образ вооружённых сил Российской империи;

откровенные экстремизм и оскорбление власти;

пропаганда несанкционированных митингов и шествий;

призывы к свержению самодержавия.

В Минкульте поддержали идею о более ранних премьерах отечественных фильмов. В начале марта 2022 года российский зритель увидит новые картины "Хочу замуж" Сони Карпуниной с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус в главных ролях и "Брат во всём" Александра Золотухина. Потом, видимо, запустят по второму кругу и не самые успешные картины прошлых лет.

Насколько подобное репертуарное импортозамещение вдохновит отечественного зрителя, покажет время. Равно как и кассовые сборы расскажут прокатчикам, насколько стал успешнее их бизнес.

Волшебный толчок

Карен Шахназаров

Оказалось, что не всё так плохо, если отбросить в сторону химеру здравомыслия, мешающую воспринимать действительность исключительно в позитивном ключе. Народный артист России, генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" поделился своим оптимизмом:

"Решение американских киностудий Walt Disney и Warner Bros. отменить поставку своих фильмов для показа в российских кинотеатрах я считаю мерой, которая может и должна подстегнуть отечественное кинопроизводство. Я 30 лет пытаюсь донести, что ограничение зарубежного кинопроката — полезное дело для всей кинопроизводящей отрасли. Я 30 лет пытаюсь добиться квот, как, например, в Китае, где основа кинопроката — отечественные ленты. В моём понимании, как представителя кинопроизводящей отрасли, такое решение западных киностудий только даст толчок для развития отечественного кино. Такое кинематографическое импортозамещение".

Толчок — дело хорошее, особенно если вовремя разобраться в омонимах. Рассказы о номенклатурном BDSM с подстёгиванием развития какой-либо из отраслей не новы, но по-прежнему для зрителей федеральных телеканалов звучат ободряюще.

Примерно, как в недалёком прошлом сюжеты в рубрике "На полях страны" в программе "Время" Центрального телевидения СССР, которые рассказывали о колхозном изобилии в стране на фоне дежурного ассортимента советских магазинов в стиле "Прости, Господи!".

Возможно, власти выделят и какие-то существенные денежные средства на тот самый толчок, в который верит Карен Шахназаров. То, что они будут успешно освоены, даже нет и тени сомнений. В стране накоплен богатый опыт номенклатурного продюсирования, который уже впору рассматривать как одну из духовных скреп.

Обломки старого

Приобщение российского зрителя к отечественному кинематографу, конечно же, зависит от государства. Чем меньше оно будет вмешиваться в процесс, тем больше будет возможности снимать интересное для зрителя кино. В Европе и Америке, как ни странно, это работает. У нас же, к сожалению, как в старом анекдоте, что ни делай, всё равно автомат Калашникова получается.

Покамест специалистов по толчкам и подстёгиванию много, а кино всё никак не получается, кроме тех картин, которые снимают ради того, чтобы просто снять, пополнив увесистые отчёты демиургов агитпропа.

Каким образом подстегнёт развитие российского кино импортозамещение, о котором говорит Шахназаров — вопрос. Чтобы получить конкретный результат, вероятно, надо всё-таки представлять, что хочешь получить в итоге, а не "чтобы всё было хорошо". На подобные подходы в своё время сетовал легендарный советский режиссёр Григорий Александров:

"На обломках старого левые пролеткультовцы предлагали строить небывалое пролетарское искусство. Что такое "пролетарское искусство", никто толком объяснить не мог".

Пятилетку за три дня

В Рунете на фоне очередного санкционного витка всё чаще стали появляться призывы граждан пополнять списки "ненавистных" западных продуктов, от которых не жалко было бы отказаться. Там и газировка, и автомобили, и электронные девайсы. Мол, проживём и без них. Но даже для того, чтобы разместить в какой-либо социальной сети объявление о таком флешмобе, как ни крути, требуются те самые "ненавистные" иноземные гаджеты, не говоря уже о том, что операционные системы в них, опять же совсем не российские.

Квазипатриотическое бахвальство, которое захлестнуло телевизионные экраны и некоторые площадки Рунета на фоне трагических событий на Украине, всё дальше отводит от холодных оценок обретённой новой реальности.

Если говорить о кинематографе, то знаковые и зрелищные российские киноленты последних пятнадцати лет были сняты под брендами американских кинокомпаний. Посему, "пятилетку за три дня", как в старом советском анекдоте про конец света, реализовать вряд ли получится даже с подстёгиванием. А системного подхода к решению задачи как не было, так и нет — превалирует так называемый комплексный.

В своё время простое и ёмкое определение комплекса дал кандидат психологических наук, профессор кафедры общей психологии факультета психологии МГУ Валерий Викторович Петухов: "Комплекс — это то, что человек не понимает". Это слово не меняет своего значения при любом контексте, даже в словосочетании "комплексный обед", но об этом, видимо, представителям номенклатуры пока не сообщили.