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Автор Василий Амирджанов

В России импортозаместят голливудское кино

Кино » Российское кино

Вместо премьер голливудских фильмов россиянам предложат пересмотреть старые отечественные.

 

Кинотеатры повторного фильма

Жёсткая реакция западного мира на спецоперацию РФ на Украине, помимо прекращения поставок автомобилей популярных брендов и остановки заводов в России, коснулась и кинематографа — отменены все анонсируемые голливудские премьеры.

Прокатчики приняли решение о пересмотре графика премьер российских фильмов и заполнят бреши повторной демонстрацией в кинотеатрах успешных отечественных картин, среди которых:

  • "Холоп";
  • "Движение вверх";
  • "Батя".

Отчего не попали в список повторного проката советские картины "Чапаев" и "Весёлые ребята", осталось загадкой. С классикой советского кино "Броненосец "Потёмкин" и "Ленин в Октябре" понятно — в них:

  • непривлекательный образ вооружённых сил Российской империи;
  • откровенные экстремизм и оскорбление власти;
  • пропаганда несанкционированных митингов и шествий;
  • призывы к свержению самодержавия.

В Минкульте поддержали идею о более ранних премьерах отечественных фильмов. В начале марта 2022 года российский зритель увидит новые картины "Хочу замуж" Сони Карпуниной с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус в главных ролях и "Брат во всём" Александра Золотухина. Потом, видимо, запустят по второму кругу и не самые успешные картины прошлых лет.

Насколько подобное репертуарное импортозамещение вдохновит отечественного зрителя, покажет время. Равно как и кассовые сборы расскажут прокатчикам, насколько стал успешнее их бизнес.

Волшебный толчок

Карен Шахназаров
Карен Шахназаров

Оказалось, что не всё так плохо, если отбросить в сторону химеру здравомыслия, мешающую воспринимать действительность исключительно в позитивном ключе. Народный артист России, генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" поделился своим оптимизмом:

"Решение американских киностудий Walt Disney и Warner Bros. отменить поставку своих фильмов для показа в российских кинотеатрах я считаю мерой, которая может и должна подстегнуть отечественное кинопроизводство.

Я 30 лет пытаюсь донести, что ограничение зарубежного кинопроката — полезное дело для всей кинопроизводящей отрасли. Я 30 лет пытаюсь добиться квот, как, например, в Китае, где основа кинопроката — отечественные ленты.

В моём понимании, как представителя кинопроизводящей отрасли, такое решение западных киностудий только даст толчок для развития отечественного кино. Такое кинематографическое импортозамещение".

Толчок — дело хорошее, особенно если вовремя разобраться в омонимах. Рассказы о номенклатурном BDSM с подстёгиванием развития какой-либо из отраслей не новы, но по-прежнему для зрителей федеральных телеканалов звучат ободряюще.

Примерно, как в недалёком прошлом сюжеты в рубрике "На полях страны" в программе "Время" Центрального телевидения СССР, которые рассказывали о колхозном изобилии в стране на фоне дежурного ассортимента советских магазинов в стиле "Прости, Господи!".

Возможно, власти выделят и какие-то существенные денежные средства на тот самый толчок, в который верит Карен Шахназаров. То, что они будут успешно освоены, даже нет и тени сомнений. В стране накоплен богатый опыт номенклатурного продюсирования, который уже впору рассматривать как одну из духовных скреп.

Обломки старого

 

Приобщение российского зрителя к отечественному кинематографу, конечно же, зависит от государства. Чем меньше оно будет вмешиваться в процесс, тем больше будет возможности снимать интересное для зрителя кино. В Европе и Америке, как ни странно, это работает. У нас же, к сожалению, как в старом анекдоте, что ни делай, всё равно автомат Калашникова получается.

Покамест специалистов по толчкам и подстёгиванию много, а кино всё никак не получается, кроме тех картин, которые снимают ради того, чтобы просто снять, пополнив увесистые отчёты демиургов агитпропа.

Каким образом подстегнёт развитие российского кино импортозамещение, о котором говорит Шахназаров — вопрос. Чтобы получить конкретный результат, вероятно, надо всё-таки представлять, что хочешь получить в итоге, а не "чтобы всё было хорошо". На подобные подходы в своё время сетовал легендарный советский режиссёр Григорий Александров:

"На обломках старого левые пролеткультовцы предлагали строить небывалое пролетарское искусство. Что такое "пролетарское искусство", никто толком объяснить не мог".

Пятилетку за три дня

 

В Рунете на фоне очередного санкционного витка всё чаще стали появляться призывы граждан пополнять списки "ненавистных" западных продуктов, от которых не жалко было бы отказаться. Там и газировка, и автомобили, и электронные девайсы. Мол, проживём и без них. Но даже для того, чтобы разместить в какой-либо социальной сети объявление о таком флешмобе, как ни крути, требуются те самые "ненавистные" иноземные гаджеты, не говоря уже о том, что операционные системы в них, опять же совсем не российские.

Квазипатриотическое бахвальство, которое захлестнуло телевизионные экраны и некоторые площадки Рунета на фоне трагических событий на Украине, всё дальше отводит от холодных оценок обретённой новой реальности.

Если говорить о кинематографе, то знаковые и зрелищные российские киноленты последних пятнадцати лет были сняты под брендами американских кинокомпаний. Посему, "пятилетку за три дня", как в старом советском анекдоте про конец света, реализовать вряд ли получится даже с подстёгиванием. А системного подхода к решению задачи как не было, так и нет — превалирует так называемый комплексный.

В своё время простое и ёмкое определение комплекса дал кандидат психологических наук, профессор кафедры общей психологии факультета психологии МГУ Валерий Викторович Петухов: "Комплекс — это то, что человек не понимает". Это слово не меняет своего значения при любом контексте, даже в словосочетании "комплексный обед", но об этом, видимо, представителям номенклатуры пока не сообщили.

Русское кино: Как получить удовольствие бесплатно
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Дарья Митина
Темы кино карен шахназаров
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