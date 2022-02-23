Сюжеты ужастиков обычно настолько фантастичны, что мы даже не можем предположить, что такое может происходить в реальности. Тем не менее, в основу некоторых картин, снятых в жанре хоррора, легли реальные события.
В основу сценария этого знаменитого фильма, снятого режиссёром Уэсом Крэйвеном, легла история семьи каннибалов Бин, жившей в пещере на морском берегу неподалёку от шотландского города Гервана. Было это во второй половине XVI — начале XVII столетия.
Соуни Бин и его родные убили и съели несколько десятков человек, которых случайно повстречали в окрестностях. В 1625 году их, наконец, вычислили. Хотя врачи признали Бинов психически больными людьми, их всё равно приговорили к смертной казни.
В картине Крэйвена действие переносится в ХХ век. Семья Картер, отправившаяся путешествовать через пустыню Невада, попадает на закрытую территорию, где проходят испытания новых моделей самолётов. После аварии они не могут продолжать путь и сталкиваются с семейкой людоедов, которые начинают на них охоту…
Ещё один фильм Уэса Крэйвена до сих пор остаётся культовым.
Режиссёру попались в газете Los Angeles Times статьи о странных происшествиях с молодыми беженцами из Юго-Восточной Азии, умиравшими по неизвестным причинам во время сна. Юноши и девушки азиатского происхождения даже стали опасаться ложиться спать, ожидая, что за ними придёт смерть.
И тогда Крэйвен придумал историю о четырёх подростках из вымышленного городка Спрингвуд. Всем им снится один и тот же кошмар, в котором за ребятами гонится маньяк по имени Фредди Крюгер. У него обожжённое лицо, на голове шляпа, а на пальцы надеты острые лезвия. Он убивает подростков одного за другим, и они умирают во сне…
В XIX веке некая семья Белл поселилась в небольшом поместье в городке Ред-Ривер (в переводе — "Красная река"). Они не знали, что в особняке обитает дух ведьмы, который буквально не давал покоя новым хозяевам, осуществляя физические и моральные издевательства над ними.
Конечно, это вроде бы только легенда, но о "ведьме семьи Белл" написано аж 35 книг. Неудивительно, что эту историю взяли на вооружение кинематографисты, которые, правда, опять же перенесли действие в современность.
В первой половине 1990-х годов в Австралии орудовал маньяк балканского происхождения по имени Иван Милат. Он специализировался на убийствах туристов. Сначала Милат связывал своих жертв, а потом стрелял в них из огнестрельного оружия. Но некоторых он зарезал, а одну из жертв даже обезглавил. Всего маньяк убил семь человек.
В фильме троица студентов отправляется посмотреть на кратер Wolf Creek, по преданиям, образовавшийся после падения метеорита или какого-то иного объекта. На обратном пути у них ломается машина, и они принимают помощь незнакомца по имени Майк. Дальше начинается кошмар…
Основой для сценария стала история супругов-австрийцев, которые были убиты в собственном доме в Румынии бандой подростков.
По сюжету, сначала жертвами подростков становятся мать и дочь, попавшие в ДТП. Затем убийцы проникают в загородный дом, где живут Люка и Клементина. Заканчивается всё это ещё одним преступлением…
Сюжет похож на предыдущий, но в фильме есть отсылки к нашумевшим убийствам банды Чарльза Мэнсона, а также к гибели матери и троих детей в 1981 году в калифорнийском городке Кедди, которое так и осталось нераскрытым.
По сценарию Кристен и Джеймс решают устроить романтический отдых на загородной вилле. Однако ночью в дом вламываются трое незнакомцев в масках, которые грозятся убить молодых людей, если те не вступят с ними в игру…
Для сценария своего ужастика режиссёр Джеймс Ван использовал реальные эпизоды из практики известной пары парапсихологов Эда и Лоррейн Уоррен. В фильме упоминается одержимая кукла Аннабель, но основное действие связано с историей семьи Перрон.
В 1971 году Роджер и Кэролин Перрон с пятью дочерями поселились в старом доме, расположенном в Харисвилле, Род-Айленд. В особняке обитал злой дух, который начал их преследовать. Он нападал на хозяев, оставляя на их телах синяки, передвигал мебель, не давал спокойно спать по ночам… В конце концов Перроны обратились за помощью к чете Уорренов. Тем удалось выяснить, что когда-то в доме жила ведьма, которая принесла своего ребёнка в жертву Сатане. Умирая, она прокляла землю, на которой стоял дом, и тех, кто будет в нём жить…
Но не стоит всё же забывать, что о каких бы событиях ни шла речь, в кинокартинах может быть масса вымысла, а сюжет может иметь весьма и весьма условное отношение к реальности.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.