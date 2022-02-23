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Автор Ирина Шлионская

Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах?

Кино » Зарубежное кино

Сюжеты ужастиков обычно настолько фантастичны, что мы даже не можем предположить, что такое может происходить в реальности. Тем не менее, в основу некоторых картин, снятых в жанре хоррора, легли реальные события.

Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах?

"У холмов есть глаза" (1977)

В основу сценария этого знаменитого фильма, снятого режиссёром Уэсом Крэйвеном, легла история семьи каннибалов Бин, жившей в пещере на морском берегу неподалёку от шотландского города Гервана. Было это во второй половине XVI — начале XVII столетия.

Соуни Бин и его родные убили и съели несколько десятков человек, которых случайно повстречали в окрестностях. В 1625 году их, наконец, вычислили. Хотя врачи признали Бинов психически больными людьми, их всё равно приговорили к смертной казни.

В картине Крэйвена действие переносится в ХХ век. Семья Картер, отправившаяся путешествовать через пустыню Невада, попадает на закрытую территорию, где проходят испытания новых моделей самолётов. После аварии они не могут продолжать путь и сталкиваются с семейкой людоедов, которые начинают на них охоту…

"Кошмар на улице Вязов" (1984)

Ещё один фильм Уэса Крэйвена до сих пор остаётся культовым.

Режиссёру попались в газете Los Angeles Times статьи о странных происшествиях с молодыми беженцами из Юго-Восточной Азии, умиравшими по неизвестным причинам во время сна. Юноши и девушки азиатского происхождения даже стали опасаться ложиться спать, ожидая, что за ними придёт смерть.

И тогда Крэйвен придумал историю о четырёх подростках из вымышленного городка Спрингвуд. Всем им снится один и тот же кошмар, в котором за ребятами гонится маньяк по имени Фредди Крюгер. У него обожжённое лицо, на голове шляпа, а на пальцы надеты острые лезвия. Он убивает подростков одного за другим, и они умирают во сне…

"Призрак Красной реки" (2005)

В XIX веке некая семья Белл поселилась в небольшом поместье в городке Ред-Ривер (в переводе — "Красная река"). Они не знали, что в особняке обитает дух ведьмы, который буквально не давал покоя новым хозяевам, осуществляя физические и моральные издевательства над ними.

Конечно, это вроде бы только легенда, но о "ведьме семьи Белл" написано аж 35 книг. Неудивительно, что эту историю взяли на вооружение кинематографисты, которые, правда, опять же перенесли действие в современность.

"Волчья яма" (2005)

В первой половине 1990-х годов в Австралии орудовал маньяк балканского происхождения по имени Иван Милат. Он специализировался на убийствах туристов. Сначала Милат связывал своих жертв, а потом стрелял в них из огнестрельного оружия. Но некоторых он зарезал, а одну из жертв даже обезглавил. Всего маньяк убил семь человек.

В фильме троица студентов отправляется посмотреть на кратер Wolf Creek, по преданиям, образовавшийся после падения метеорита или какого-то иного объекта. На обратном пути у них ломается машина, и они принимают помощь незнакомца по имени Майк. Дальше начинается кошмар…

"Они" (2006)

Основой для сценария стала история супругов-австрийцев, которые были убиты в собственном доме в Румынии бандой подростков.

По сюжету, сначала жертвами подростков становятся мать и дочь, попавшие в ДТП. Затем убийцы проникают в загородный дом, где живут Люка и Клементина. Заканчивается всё это ещё одним преступлением…

"Незнакомцы" (2008)

Сюжет похож на предыдущий, но в фильме есть отсылки к нашумевшим убийствам банды Чарльза Мэнсона, а также к гибели матери и троих детей в 1981 году в калифорнийском городке Кедди, которое так и осталось нераскрытым.

По сценарию Кристен и Джеймс решают устроить романтический отдых на загородной вилле. Однако ночью в дом вламываются трое незнакомцев в масках, которые грозятся убить молодых людей, если те не вступят с ними в игру…

"Заклятие" (2013)

Для сценария своего ужастика режиссёр Джеймс Ван использовал реальные эпизоды из практики известной пары парапсихологов Эда и Лоррейн Уоррен. В фильме упоминается одержимая кукла Аннабель, но основное действие связано с историей семьи Перрон.

В 1971 году Роджер и Кэролин Перрон с пятью дочерями поселились в старом доме, расположенном в Харисвилле, Род-Айленд. В особняке обитал злой дух, который начал их преследовать. Он нападал на хозяев, оставляя на их телах синяки, передвигал мебель, не давал спокойно спать по ночам… В конце концов Перроны обратились за помощью к чете Уорренов. Тем удалось выяснить, что когда-то в доме жила ведьма, которая принесла своего ребёнка в жертву Сатане. Умирая, она прокляла землю, на которой стоял дом, и тех, кто будет в нём жить…

Но не стоит всё же забывать, что о каких бы событиях ни шла речь, в кинокартинах может быть масса вымысла, а сюжет может иметь весьма и весьма условное отношение к реальности.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Дарья Митина
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