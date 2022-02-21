Кинокритик: чем больше треша, тем больше шансов у фильма попасть в Канны

Какая картина претендует на главного "Оскара", каким образом лента "Сядь за руль моей машины" японца Рюсукэ Хамагути компенсирует отсутствие российских картин в категории "Лучший иностранный фильм" и в каком направлении стоит развиваться российскому кинематографу, рассказала Pravda.Ru кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов Мария Безрук.

Главный фаворит "Оскара"

— Мария, кто главный кандидат на получение "Оскара" за лучший фильм?

— Для меня очевидным претендентом в этом году на приз в категории "Лучший фильм" является картина "Власть пса". Это фильм очень талантливой женщины — режиссера Джейн Кэмпион. У неё уже был "Оскар" в 1994 году за лучший сценарий (фильм "Пианино"). Надеюсь, что ей удастся получить "Оскар" за лучший фильм. Предпосылок к этому несколько:

Во-первых, фемповестка. Режиссёр — женщина.

Во-вторых, чисто американская история — камерная семейная драма, тонкая, историческая, в традиционных американских декорациях.

В-третьих, деликатный намёк на нетрадиционные отношения между мужчинами. Это тоже подходит в виду новых требований, которые выдвигают академики к фильмам.

Эта картина получила три "Золотых глобуса", она была отмечена на Венецианском кинофестивале призом за лучшую режиссуру. Если этому фильму не дадут приз как лучшему фильму, то уж точно Джейн Кэмпион должна получить статуэтку как лучший режиссёр.

Но в этой категории, скорее, есть шансы у японского режиссёра Рюсукэ Хамагути. Его трёхчасовая картина "Сядь за руль моей машины" не зря номинирована и как лучший фильм, и как лучший иностранный фильм. Это нетипичная ситуация.

Для меня эта картина компенсирует отсутствие российских картин в категории "Лучший иностранный фильм". Потому что красной нитью в японской драме проходит пьеса Антона Павловича Чехова "Дядя Ваня".

Мы постоянно слышим диалоги из этой пьесы, видим фрагменты её постановки. Меня распирает чувство гордости за то, что наш выдающийся классик в XXI веке звучит из уст японских артистов. И эта картина номинирована на "Оскар" в нескольких самых важных категориях. Для меня это хорошая компенсация.

Будущее — за малобюджетным авторским кино

— В каком направлении двигается российский кинематограф?

— Российский кинематограф, как и американский, существует в двух ипостасях. Есть блокбастеры, по русским меркам дорогие фильмы, которые снимаются большими студиями на государственные деньги и часто на невозвратные. Эти фильмы делаются при поддержке федеральных каналов и благодаря ей выходят в прокаты, иногда даже и зарабатывают. Но это кино не имеет отношения к искусству кинематографа.

Но есть совершенно другой вид кинематографа в России, который я очень люблю. Это малобюджетное авторское кино, которое снимается на деньги Министерства культуры либо на независимые деньги. Его часто снимают дебютанты.

Мне бы очень хотелось, чтобы в авторский кинематограф приходил частный бизнес. Если бы наш бизнес, так же как и американский, имел возможность списывать часть налогов, если деньги вкладываются в искусство, то я вас уверяю, что желающих со стороны бизнеса вкладываться в авторский кинематограф, который стоит очень недорого, было бы больше. Сейчас их ноль. А могло быть хотя бы 10.

В этом сегменте в прошлом году было сделано несколько замечательных картин. Это дебют Евгения Григорьева, известного режиссёра-документалиста, который дебютировал в игровом кино. Называется фильм "Подельники". Выйдет в прокат в апреле. Фильм получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале "Кинотавр" — Павел Деревянко сыграл неожиданную роль. Также в картине вы увидите Юру Борисова, который в прошлом году прогарцевал по всем ведущим киносмотрам Европы.

Хотелось бы отметить несколько лент, которые были в конкурсной программе фестиваля "Окно в Европу" в Выборге. Это "Земун" Эдуарда Жолнина, режиссёра-дебютанта. Я не уверена, что у фильма будет прокат. Надеюсь, что картина появится хотя бы на платформах. Главную роль сыграл замечательный артист Евгений Ткачук. Конечно, остаётся якутское кино, которое мы любим, оно стоит особняком. И мы рады, что есть у нас такая замечательная региональная кинематография, которая существует автономно. Потрясающие ребята:

Дима Давыдов ,

, Стан Бурнашев

за микроскопические деньги снимают кино мирового уровня.

— То есть качество фильмов повышается?

— Повышается степень ответственности режиссёров перед зрителями, инвесторами, потому что государство тоже является инвестором. И главное — перед самими собой. Потому что был период, когда очень много режиссёров снимало фильмы ради модной повестки. Это означает, что есть фестивальная конъюнктура — это то, что востребовано на некоторых национальных и практически всех зарубежных кинофестивалях. Это кино про Россию — грязную, неумытую, с алкашами, неустроенными женскими судьбами, брошенными детьми. Всё это зрителю не нужно и зрители это не любят. Оно отражает жизнь однобоко. Если всё плохо, но в этом плохом есть что-то хорошее, это понравится нам с вами, но это вряд ли возьмут на зарубежный кинофестиваль.