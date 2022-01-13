Драпеко предложила удивить мир российским киногероем

Депутат Госдумы Елена Драпеко порекомендовала отечественному кинематографу озаботиться созданием национального киногероя.

Советы Драпеко

Заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы депутат Елена Драпеко, выступая в эфире одной из радиостанций, предложила авторам кино и анимации подумать о создании национального киногероя, чтобы успешно конкурировать с западными коллегами.

Драпеко признала, что отечественный кинематограф пока ещё отстаёт от западного, но всё же способен конкурировать с ним:

"Сегодня и в техническом плане, и в творческом плане мы их догоняем".

Разумеется, догоняем, но отчего-то даже так называемые духоподъёмные картины выходят под лейблом американских кинокомпаний. На онлайн-платформах, правда, есть некоторые стоящие отечественные фильмы, которые не дошли до массового зрителя, но, вероятно, когда нет полноценного кинорынка, то и рассчитывать на какие-либо подвижки в российском кинематографе в целом — довольно сомнительное занятие.

Популярная советская актриса посоветовала российским авторам создавать новое, а не делать ремейки классических сказок и кинокартин. В работе же над созданием образа национального киногероя Драпеко предложила обратиться к обширному списку как реальных исторических личностей, так и вымышленных персонажей.

Киногерой — силовик

В эпоху расцвета репрессивно-запретительной системы киногероем может стать полицейский, который "заинтересовался фотографиями модели", полуобнажившейся или совсем раздевшейся на фоне попавшего в кадр храма.

Страж порядка потеет у монитора, выискивая по соцсетям "крамольные" фото. Не спит ночами, занимаясь настоящим пацанским делом — разглядыванием девчонок. И вот — удача! Попалась очередная фотомодель на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в московских Филях. Тут надобно ещё и изучить всё её тело, покрытое татуировками. А вдруг там экстремизм с призывом к изменению политического строя?

Это не важно, что она позирует не на территории храма. Это автомойки с вывешенным прейскурантом можно размещать на территории Храма Христа Спасителя, а за пределами никакой обнажёнки! Оскорбление чувств верующих!

Удивительно, что ещё Библию не причислили к литературе, оскорбляющей чувства верующих. Изображения Адама и Евы в обнажённом виде — весьма серьёзный повод для бдительного силовика "заинтересоваться".

Жизнь подсказывает и другие сюжетные линии. Киногерой-силовик приходит на помощь оскорблённому в чувствах верующему из Архангельска. Местного жителя возмутило, что в сквере около Театра драмы на время новогодних праздников установили светящиеся фигуры сказочных ведьм. По его данным (и только по его), на том месте до революции якобы располагался храм и могилы священнослужителей.

Бдительный гражданин обратился в приёмную президента России Владимира Путина, чтобы призвать к ответу служителей Мельпомены. Коварный директор театра в ответ заявил, что его "ущемляет чужая глупость", но тут появляется наш новый киногерой и самоотверженно подставляет плечо под пошатнувшиеся духовные скрепы.

Киногерой — губернатор

Вполне достойный кандидат на роль киногероя и образ губернатора — отца региона. Жизнь снова подсказывает сюжет. Чиновники обделили детей разнообразием школьного меню. Губернатор узнаёт, что молодому поколению не дают на обед пельмени.

На первом же совещании после новогодних праздников с представителями областного правительства и главами муниципалитетов губернатор задаётся важнейшим вопросом:

"А что с пельменями-то? В чём проблема? Нормальное желание. Мы все учились в школе, все хотели пельменей. Почему нет пельменей? Дорогие, что ли?"

Несмотря на то, что региональный министр образования настаивал, что, по результатам опросов, многие школьники просят включить в меню пельмени, непреклонный глава местных санитарных властей заявил, что пельмени — "продукт повышенного риска размножения микроорганизмов".

Интрига, справится ли наш новый киногерой с проблемой размножения микроорганизмов, чтобы, наконец, решить глобальную региональную проблему — накормить школьников пельменями, может сделать картину не менее захватывающей, нежели хвалёные голливудские блокбастеры.

Иллюзия прорыва

Возможно, если бы отечественная киноиндустрия была выстроена по западному образцу, то есть была бы реальной отраслью экономики, тогда и проблем с той же мотивацией российских авторов не было бы — продюсеры сделали бы своё дело.

Нашли бы под талантливый сценарий и героя, и героиню.

Когда же средства "выделяются", чтобы красиво отчитаться по смете, а не вкладываются как в бизнес-проект, то ожидать всплеска креатива не приходится.

Времена советских киногероев, конечно, пытаются возродить, но всё никак не получается креативить новых:

Чапаева,

Штирлица,

Шурика, Труса, Балбеса и Бывалого.

Какая разница, какой там герой или героиня, когда есть заказ отработать ту же квазипатриотическую тему без оглядки на экономическую сторону кинопроекта? Никакой. Каким же будет доход от вложенных бюджетных средств, видимо, мало кого волнует. Особенно, если речь зайдёт о традиционной "артиллерийской" схеме: "Ствол — чистый! Откат — нормальный!"

При агрессивной рекламе на федеральном телевидении у некоторых граждан, разумеется, возникнет требуемая иллюзия очередного "прорыва", но на этом всё и заканчивается. Пошумели и затихли, как вода в бачке унитаза, смывшая очередной продукт кинематографического агитпропа.

В остатке же — творческая пустота, одноразовые персонажи, которые даже не и запоминаются зрителем, и очередные призывы догнать и перегнать Америку с неуклюжими попытками хотя бы в чём-то подражать Голливуду.