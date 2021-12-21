Лучшие саундтреки к фильмам 2021 года

Не секрет, что музыка в фильмах играет огромную роль, ведь с помощью нескольких аккордов можно или создать новую киновселенную, или обеспечить провал ленты. Недаром умные режиссёры так тщательно подходят к выбору композитора, ведь именно от него зависит половина успеха.

С захватывающей сюжетной линией, с искрометной игрой актёров, саундтреки по-прежнему вносят немалый вклад в продвижение картины! Издание Insider предлагает вашему вниманию топ-6 самых оригинальных саундтреков к фильмам 2021 года!

Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"

Выбирай лучший саундтрек

"Становление Кусто" — Дэнни Бенси и Сондер Джуррианс

Оригинальный взгляд Лиз Гарбус на жизнь легендарного подводного исследователя Жака Ива Кусто обрамляет игривая партитура этих двух великих композиторов. С гитарными риффами и звучанием оркестра дуэт дарит зрителю ощущение, будто он находится глубоко в море вместе с Кусто в его волшебных приключениях.

"Белфаст" — Ван Моррисон

Кадр из фильма "Белфаст"

Талантливый ирландский музыкант Ван Моррисон написал музыку для трогательного фильма Кеннета Брана о девятилетнем мальчике и его семье, которые приспосабливались к новому миру, изменённому до неузнаваемости во время беспорядков в столице Северной Ирландии. Наряду с некоторыми из своих классических произведений, Моррисон также представил оригинальную партитуру, где звучат и саксофон, и электрическое пианино, что придаёт навязчивую джазовую нотку проникновенной полуавтобиографической истории Брана.

"Дюна" — Ханс Циммер

Музыкальное сопровождение Ханса Циммера киноадаптации классического романа Дени Вильнёва поразила поклонников. Заряженный микс звуков струнных инструментов, барабанов, звуков, которые издают лопасти крыльев летательных аппаратов. Музыка Циммера, по сути, является одним из персонажей фильма. Кстати, "Дюна" — любимый фильм года, по мнению Insider.

"Французский вестник" — Александр Деспла

В фильмах Уэса Андерсона всегда есть уникальные звуки, которые переносят нас в историю, которую он рассказывает. И его последний фильм не стал исключением. Андерсон снова приглашает своего любимого композитора, лауреата "Оскара" за музыку к картине "Отель "Гранд Будапешт", чтобы поразить нас впечатляющим счётом. Действие фильма происходит в вымышленном французском городе XX века, Деспла формирует эпоху с помощью партитуры, в которой много фортепиано и духовых инструментов, а также классические произведения французских музыкантов.

"Прошлой ночью в Сохо" — Стивен Прайс

Этот захватывающий саундтрек от обладателя "Оскара" Стивена Прайса ("Гравитация") заставит вас задуматься не меньше, чем киноповествование режиссёра Эдгара Райта.

"Лакричная пицца" — Джонни Гринвуд

Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд часто сотрудничают, но обычно в результате получаются мрачные и жуткие партитуры, подобные тем, что представлены в лентах "Нефть", "Мастер" и "Призрачная нить" Андерсона. Ситуация кардинально изменилась в "Лакричной пицце", где Гринвуд сочетает любовную атмосферу фильма с лёгкой и нежной партитурой с акустической гитарой и другими струнными инструментами.