Кто станет Джеймсом Бондом? Принимаются ставки

Любители кинематографа замерли в ожидании: кто же будет следующим Джеймсом Бондом. Есть предположения, что Бонд станет чернокожим или даже… женщиной. Букмекеры принимают ставки.

Дэниел Крэйг прощается с "бондианой"

А пока Дэниел Крэйг неохотно уже одной ногой вылез из смокинга, который он взял в "аренду" в 2006 году. Картина "Не время умирать", премьера которой запланирована на 7 октября, — пятая и последняя "бондиана" на его счету. Актёр эмоционально попрощался со своей ролью, заявив ранее, что Бонд занимает особое место в его сердце.

"Играть Бонда было невероятным событием в моей жизни. Фильмы про Бонда не выходят каждый год — это штучный товар. Сниматься в них — венец моей профессиональной карьеры", — заявил Крейг.

Известно, что актёрский кастинг стартует в следующем году. А пока же стоит погадать, кто примерит на себя знаменитый чёрный смокинг.

Кандидаты на роль агента 007

Том Харди

Том Харди

Крейг сделал Бонда более брутальным после того, как главному агенту Её Величества угрожал американец Джейсон Борн. И миссия актёра удалась, фильмы с его участием:

"Казино "Рояль",

"Скайфолл", —

имели огромный успех, а персонаж был выдержан в стиле оригинальных романов Яна Флеминга.

Том Харди, часто играющий злодеев или антигероев, например, в таких фильмах, как

"Темный рыцарь: восстание",

"Веном",

"Безумный Макс: Дорога ярости",

смог бы создать более мрачный образ Бонда. По данным букмекерского агентства William Hill, в настоящее время он является фаворитом букмекеров Великобритании.

Идрис Эльба

Идрис Эльба

Его имя тоже часто обсуждается. Идрис Эльба известен благодаря таким картинам, как

"Прослушка",

"Отряд самоубийц: Миссия навылет",

и сериалу BBC "Лютер".

В 2018 году он дал повод для сплетен в социальных сетях, когда опубликовал парафраз знаменитого изречения Бонда:

"Меня зовут Эльба, Идрис Эльба".

Правда вскоре после этого добавил:

"Не верьте этой шумихе!"

Добавим также, что продюсер "бондианы" Барбара Брокколи неоднократно заявляла, что следующий агент 007 "не обязательно должен быть белым".

Лашана Линч

Лашана Линч

Брокколи, казалось, исключила возможность того, что Бонда будет играть женщина, заявив в интервью для Variety:

"Мне не особо импонирует выбирать женщину для такой роли, ведь женщины намного интереснее".

Но её слова не помешали распространению слухов о том, что новым Бондом может стать Лашана Линч, 33-летняя чернокожая британка. Крейг, однако, согласился с позицией Брокколи, заявив Radio Times:

"Почему женщина должна играть Джеймса Бонда, просто для неё должна быть такая же достойная роль, не хуже Джеймса Бонда, но именно женская роль".

Реге-Жан Пейдж

Реге-Жан Пейдж

Ещё один фаворит букмекерской конторы — молодой британско-зимбабвийский актёр, разбивший миллионы сердец хитом Netflix "Бриджертон". Он скромно высказался об этой идее, сказав ведущему ток-шоу в США Джимми Фэллону:

"Если вы британец и делаете что-то известное, то люди начинают говорить про вас на букву "Б".

Том Холланд

Том Холланд, актер

Том менее застенчив, знаменитый Человек-паук открыто признаётся, что не прочь получить "лицензию на убийство". Хоть Том и супергерой, но он смело заявил журналу Variety:

"Как молодой британский парень, который любит кино, я бы хотел быть Джеймсом Бондом".

Есть много других кандидатов, например, журнал Vogue недавно предположил, что есть большие шансы у англо-малайзийского актера Генри Голдинга, а также у Ричарда Мэддена — звезды сериалов "Игра престолов" и "Телохранитель".