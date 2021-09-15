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Автор Ирина Гусакова

Китайский кинорежиссёр сняла суровый фильм о COVID-19

Кино » Зарубежное кино

В этом году на экраны вышел американский документальный фильм "На одном дыхании", причём на злобу дня — про коронавирус. Этот проект, показывающий, как ошибки чиновников Китая и США отражаются на обычных людях, реализовала кинорежиссёр китайского происхождения Наньфу Ван.

В фильме рассказывается про первые случаи вспышки нового коронавируса в Ухане, а также о реакции Китая на вспышку в США.

Китай, коронавирус

Кинорежиссёр дала пищу для размышлений о том, как правительства двух стран отреагировали на случившееся. Ван (которая сняла документальный фильм для Netflix в 2019 году "Нация одного ребёнка") на самом деле была в Китае, когда началась эпидемия. Она отмечала Новый год, затем вернулась в США, где в настоящее время проживает, сообщает обозреватель CNN.

Работая с местными журналистами и видеооператорами, она собрала впечатляющую коллекцию кадров, в том числе снятых тайно в больницах. В фильме демонстрируются хаос и страхи людей, их горе, а также то, как правительства пытались скрыть то, что происходило на самом деле.

Ван рисует разрушительный портрет китайского правительства — и оптимистичные новости, распространяемые через СМИ КНР, подтверждают, что ещё не подсчитано истинное количество погибших от COVID. Решимость правительства контролировать повестку дня выливалась даже в массовые аресты тех, кто осмеливался говорить о своём горе.

Ван не щадит и чиновников в США, которые были в администрации Трампа. Она противопоставляет авторитарному ответу в Китае дезинформацию, распространяемую в США.

Как отмечает Ван в фильме, в обеих системах существует опасность, когда "обычные люди становятся жертвами стремления своих лидеров к власти".

Отдельным персонажем в фильме выступает доктор Фаучи, советник Белого дома по коронавирусу, который получил прозвище Доктор Смерть. Видные политики США нещадно критикуют Фаучи за его странное поведение. Он запрещает лекарства, которыми можно было бы лечить коронавирус, тормозит принятие вакцин. Когда в России появился "Спутник V", Фаучи сразу обрушился с критикой. У многих создаётся впечатление, что главный вирусолог США сознательно затягивает пандемию. Только вот с какой целью? Разве что подорвать экономику собственной страны.

Премьера фильма прошла в США на фоне очередной вспышки коронавируса, что только усиливает актуальность проекта и в то же время вновь обращает внимание на непрозрачность Китая в решении этих проблем. Ван достаточно резко, без мягких полутонов, размышляет о том, что ситуация могла бы иметь другой сценарий.

Ван не щадит ни Китай, ни США, зачастую "На одном дыхании" оставляет столько же вопросов, сколько и ответов, но объектив режиссёра и её команды остается непоколебимым и отрезвляющим.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Дарья Митина
Темы covid-19 ухань китай
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