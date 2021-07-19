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Автор Игорь Буккер

Дубляж кинофильмов - повод для политических игр

Кино » Зарубежное кино

Такое привычное явление, как дубляж иностранных кинокартин, превратилось в объект ожесточенных споров, культурного империализма, навязывания чуждых стандартов. Однако и субтитры вовсе не являются панацеей, да и просто более-менее подходящим решением передачи диалогов героев кинематографа.

Джеймс Бонд
Джеймс Бонд

С момента зарождения звукового кино дубляж стал обычным явлением в кинематографе многих европейских стран, таких как:

  • Германия,
  • Испания,
  • Италия.

Дубляж по-прежнему востребован при переводе иностранных фильмов и у нас в стране. Однако в англоязычном пространстве дублирование не прижилось. Безучастно звучащие голоса, которые никогда не совпадают с артикуляцией актеров на экране, производили и производят отталкивающее впечатление и, возможно, даже создают некое напряжение. Там принято снабжать ленты субтитрами.

Недостатки субтитров и достоинства дубляжа

В начале ХХ века большая часть кинозрителей в Европе была не настолько грамотна, чтобы быстро прочитывать написанное. Либо вовсе была малограмотной. По мнению части публики, субтитры мешают смотреть фильм, удерживая взгляд зрителя в нижней части экрана.

Дубляж оказался отличным инструментом для цензуры фильмов еще до прихода к власти фашистских диктатур, которая заметно усилилась, когда они начали править. При Бенито Муссолини в процессе дублирования изменяли диалоги, чтобы удалить любые нелестные отзывы об Италии или итальянцах. При дублировании американского фильма 1931 года "Мужчины в ее жизни" ("Men in Her Life") внесли изменения даже в сюжет.

Джиллиан Андерсон, актриса
Джиллиан Андерсон

Во франкистской Испании киноленты дублировали исключительно на испанский, пренебрегая языками нацменьшинств:

  • баскским,
  • галисийским,
  • каталонским.

В Германии после окончания войны дубляж использовался для изменения диалогов, чтобы вытравить ссылки на нацистское прошлое. Например, нацистов из триллера Альфреда Хичкока 1946 года "Notorious" — "Дурная слава" переименовали в контрабандистов наркотиков.

Экономика покруче политики

Дубляж играл и экономическую роль при совместном производстве кинокартин. В совместном производстве в основном участвовали две (или более) продюсерские компании из разных стран, что помогало объединять ресурсы и получать доступ к грантам и налоговым льготам от нескольких государственных структур.

Как и цензура, совместное производство существовало с первых дней коммерческого кино. Это позволяло и позволяет относительно небольшим европейским странам дать отпор постоянно растущему доминированию голливудской продукции. При этом дубляж имел решающее значение, поскольку в этих фильмах играли актеры из разных стран.

Смотреть кино в кинотеатре
 

В частности, вестерн "Хороший, плохой, злой" режиссера Серджио Леоне снимали без звука, который накладывали уже в процессе окончательного монтажа.

Можно считать дубляж способом стереть национальные особенности кинолент, частью политической кампании по созданию единой Европы.

Дубляж по-прежнему вызывает споры. В провинциях франкоязычной Канады поговаривают, что классический французский язык не годится для Нового Света. Неудивительно, что дублирование фильмов оказывается в центре дебатов по поводу языковой политики и культурного империализма, навязывания культуры одной страны другой стране или народу.

Русские голоса голливуда
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Дарья Митина
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