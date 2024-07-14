Стало известно, кто первым признался в любви в паре Селены Гомес и Бенни Бланко

Селена Гомес начала встречаться с рэпером Бенни Бланко в конце прошлого года, хотя они познакомились довольно давно во время работы над песней I Can't Get Enough в 2021 году.
На днях актриса в своём TikTok рассказала, кто из них первым сказал три заветных слова: "Я тебя люблю". Оказалось, что Селена первая призналась в любви.
Пара также поделилась некоторыми подробностями своих отношений. Например, Селена первой засыпает во время просмотра фильма, а Бенни чаще убирается дома и считает себя более романтичным.
Источник из окружения актрисы ранее сообщал, что Гомес настроена на серьёзные отношения с Бенни Бланко и связывает своё будущее с ним.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.