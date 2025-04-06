Настасья Самбурская столкнулась с проклятием: одна привычка актрисы едва не разрушила её карьеру

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Настасью Самбурскую многие считают злой и жёсткой женщиной, однако этот стереотип сложился только из-за одной привычки актрисы: она всегда говорит людям правду в лицо, как бы неприятно это ни было для них.

Фото: flickr.com by NC 2020, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молнии в небе

Такая особенность многих пугает и отталкивает. Однажды Самбурская высказала всё, что думает, самому декану, когда была студенткой. За это она была отчислена из университета. Позже, уже в тот период, когда Настасья стала актрисой, у неё были новые сложности, теперь уже связанные с работой.

"У меня главные проблемы в жизни были из-за того, что я всегда очень прямо высказывалась. Даже два года съёмок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримёра избила и тому подобное, хотя ничего этого не было. В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идёт от людей, которые сами плохо работают", — отметила актриса в интервью журналу "7Дней".

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.

