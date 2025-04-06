Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите сжечь жир, не теряя мышечной массы? Попробуйте эту простую диету
Предпраздничное подорожание: узнайте, какие продукты поднимутся в цене к Пасхе
Как сэкономить на удобрениях с помощью угольной золы: все, что вам нужно знать
ТОП-5 самых необычных автобусов СССР: странные, редкие, гениальные
Экостиль на кухне: как гармония с природой меняет интерьер вашего дома
Новые акции? Нет, просто кроссовки: тренд, где мода превращается в деньги
Пункт назначения неизвестен: новый формат путешествий от SAS
Кукловод и его прекрасная муза? Продюсер намекнул на скрытую сторону отношений Григория Лепса и Авроры Кибы
Простой тест: что произойдёт, если смешать масла — результат пугает

Настасья Самбурская столкнулась с проклятием: одна привычка актрисы едва не разрушила её карьеру

1:03
Кино

Настасью Самбурскую многие считают злой и жёсткой женщиной, однако этот стереотип сложился только из-за одной привычки актрисы: она всегда говорит людям правду в лицо, как бы неприятно это ни было для них.

Молнии в небе
Фото: flickr.com by NC 2020, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молнии в небе

Такая особенность многих пугает и отталкивает. Однажды Самбурская высказала всё, что думает, самому декану, когда была студенткой. За это она была отчислена из университета. Позже, уже в тот период, когда Настасья стала актрисой, у неё были новые сложности, теперь уже связанные с работой.

"У меня главные проблемы в жизни были из-за того, что я всегда очень прямо высказывалась. Даже два года съёмок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримёра избила и тому подобное, хотя ничего этого не было. В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идёт от людей, которые сами плохо работают", — отметила актриса в интервью журналу "7Дней".

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Недвижимость
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф Аудио 
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Недвижимость
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме Аудио 
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Последние материалы
Настасья Самбурская столкнулась с проклятием: одна привычка актрисы едва не разрушила её карьеру
Предпраздничное подорожание: узнайте, какие продукты поднимутся в цене к Пасхе
Как сэкономить на удобрениях с помощью угольной золы: все, что вам нужно знать
ТОП-5 самых необычных автобусов СССР: странные, редкие, гениальные
Экостиль на кухне: как гармония с природой меняет интерьер вашего дома
Новые акции? Нет, просто кроссовки: тренд, где мода превращается в деньги
Пункт назначения неизвестен: новый формат путешествий от SAS
Кукловод и его прекрасная муза? Продюсер намекнул на скрытую сторону отношений Григория Лепса и Авроры Кибы
Простой тест: что произойдёт, если смешать масла — результат пугает
Пионы: когда и как пересаживать весной для лучшего цветения?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.