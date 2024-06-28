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Питт и Круз: брошенные дети голливудских звёзд мстят отцам отказываясь от их фамилий

Дочь Тома Круза тоже отказалась от фамилии отца

0:54
Кино

Отказ от отцовских фамилий брошенными детьми голливудских звёзд, похоже, становится трендом. Помимо Брэда Питта в такую же историю попал и Том Круз. 

Дочь Тома Круза тоже отказалась от фамилии отца
Фото: YouTube канал Жизнь в истории by Скриншот видео YouTube канала Жизнь в истории, PDM

Дочь Круза Сури отказалась от фамилии отца. Отметив свой 18-й день рождения она представляется как Сури Ноэль, взяв в качестве фамилии второе имя своей матери Кэти Холмс. По словам инсайдеров, Сури решила так поступить, чтобы обрести свою идентичность, избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже. 

Также возможно, что она хотела выразить своё недовольство отцу, который вместо её выпускного пошёл на концерт Тейлор Свифт или где он там был все эти 10 лет, не общаясь с дочерью.

Ранее Правда.ру писала, что Дарья Мельникова показала ребёнка, которого полгода скрывала.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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