Питт и Круз: брошенные дети голливудских звёзд мстят отцам отказываясь от их фамилий

Дочь Тома Круза тоже отказалась от фамилии отца

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Отказ от отцовских фамилий брошенными детьми голливудских звёзд, похоже, становится трендом. Помимо Брэда Питта в такую же историю попал и Том Круз.

Фото: YouTube канал Жизнь в истории by Скриншот видео YouTube канала Жизнь в истории, PDM

Дочь Круза Сури отказалась от фамилии отца. Отметив свой 18-й день рождения она представляется как Сури Ноэль, взяв в качестве фамилии второе имя своей матери Кэти Холмс. По словам инсайдеров, Сури решила так поступить, чтобы обрести свою идентичность, избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже.

Также возможно, что она хотела выразить своё недовольство отцу, который вместо её выпускного пошёл на концерт Тейлор Свифт или где он там был все эти 10 лет, не общаясь с дочерью.

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