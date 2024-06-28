Мастер интриги: Дарья Мельникова, скрывавшая и замужество и роды, поделилась материнскими буднями

Дарья Мельникова показала ребёнка, которого полгода скрывала

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

32-летняя актриса Дарья Мельникова опубликовала в своих социальных сетях фотографию из собственной прихожей, где она делает селфи держа в руках ребёнка и ещё кучу вещей.

Фото: instagram.com by instagram Дарьи Мельниковой, PDM

Молодая мама перекинула через плечо сумку и умудряется держать на локте ещё одну. В руках у неё ещё и переносная люлька, телефон и малыш. Актрисе даже пришлось взять в зубы пустышку.

"Кто сосчитает количество предметов на мне, у того будет приятный, незатейливый летний день", — подписала она фото.

Напомним, что неделю назад звезда "Папиных дочек" сообщила о пополнении в семье. Её поклонники были удивлены, так как актриса умело выдержала интригу не давая никаких намёков на свою третью беременность. Тем временем малышу, которого она держит на руках не менее полугода.

Дарья также долго держала в тайне и своё второе замужество. Её новым избранником стал Роман Набатов, 34-летний актёр, известный по ролям в сериалах "Краткий курс счастливой жизни" и "До свидания, мальчики".

Ранее Правда.ру писала, что Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив.