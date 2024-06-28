Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские авто стали лидерами по спросу на каско в Новосибирске
"АвтоВАЗ" прекращает производство Lada Granta Cross в 2025 году
Учёные раскрыли важные аспекты взаимодействия между клетками мозга
Пассажир с галлюцинациями пытался выброситься из самолета
Диетолог Королёва: в неделю можно терять не более килограмма лишнего веса
Как нужно выбирать и правильно хранить редис?
Правила безупречного хранения луковиц: подготавливаем их к перезимовке
Ветеринары рассказали, как часто мыть собаку
Оборот онлайн-заказов продуктов питания в России вырос на 43%
Мастер интриги: Дарья Мельникова, скрывавшая и замужество и роды, поделилась материнскими буднями

Дарья Мельникова показала ребёнка, которого полгода скрывала

1:19
Кино

32-летняя актриса Дарья Мельникова опубликовала в своих социальных сетях фотографию из собственной прихожей, где она делает селфи держа в руках ребёнка и ещё кучу вещей.

Дарья Мельникова показала ребёнка, которого полгода скрывала
Фото: instagram.com by instagram Дарьи Мельниковой, PDM

Молодая мама перекинула через плечо сумку и умудряется держать на локте ещё одну. В руках у неё ещё и переносная люлька, телефон и малыш. Актрисе даже пришлось взять в зубы пустышку.

"Кто сосчитает количество предметов на мне, у того будет приятный, незатейливый летний день", — подписала она фото.

Напомним, что неделю назад звезда "Папиных дочек" сообщила о пополнении в семье. Её поклонники были удивлены, так как актриса умело выдержала интригу не давая никаких намёков на свою третью беременность. Тем временем малышу, которого она держит на руках не менее полугода.

Дарья также долго держала в тайне и своё второе замужество. Её новым избранником стал Роман Набатов, 34-летний актёр, известный по ролям в сериалах "Краткий курс счастливой жизни" и "До свидания, мальчики".

Ранее Правда.ру писала, что Анна Снаткина с мужем берут 1,3 млн рублей на двоих за корпоратив.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
Эксперт объяснил, почему воздушный фильтр в машине требует частых замен
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
В Монголии 115 миллионов лет находился океан: учёные назвали причину возникновения огромного водоёма
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Последние материалы
Диетолог Королёва: в неделю можно терять не более килограмма лишнего веса
Как нужно выбирать и правильно хранить редис?
Правила безупречного хранения луковиц: подготавливаем их к перезимовке
Ветеринары рассказали, как часто мыть собаку
Оборот онлайн-заказов продуктов питания в России вырос на 43%
Может ли хранение капроновых колготок в морозилке повысить их прочность?
Таисия Повалий: СВО стало спасением для меня и единомышленников
ФК "Комо" может подписать футболиста Лопеса
Дарья Мельникова показала ребёнка, которого полгода скрывала
Топ-10 популярных стран для российских туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников