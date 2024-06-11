Неожиданно: Алексей Макаров и звезда "Раневской" Мариэтта Цигаль оказались родственниками

Дети Любови Полищук Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль не общаются 16 лет

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Популярный актёр Алексей Макаров и получившая известность ролью Фаины Раневской актриса Мариэтта Цигаль-Полищук оказались родственниками.

Фото: YouTube канал Онлайн-журнал о Женском by Скриншот видео YouTube канала Онлайн-журнал о Женском is licensed under public domain

Дети Любови Полищук от разных браков, Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль-Полищук, продолжили семейную традицию и выбрали актёрскую профессию, как их знаменитая мама. Однако, несмотря на родство, отношения между братом и сестрой всегда были непростыми. На протяжении шестнадцати лет они почти не упоминают друг друга в интервью и предпочитают не комментировать свои отношения.

Алексей Макаров с юности стал очень востребованным актёром. Он сыграл более чем в 100 проектах, включая такие фильмы, как "Ворошиловский стрелок", "Моя Пречистенка", "Личный номер", "Офицеры", "Снежный человек" и "Верю не верю". Он часто получает главные роли.

Его сестра Мариэтта пока не может похвастаться такой же популярностью: она снялась в 33 проектах. А широкую известность она получила после главной роли в сериале "Раневская".