Неожиданно: Алексей Макаров и звезда "Раневской" Мариэтта Цигаль оказались родственниками

Популярный актёр Алексей Макаров и получившая известность ролью Фаины Раневской актриса Мариэтта Цигаль-Полищук оказались родственниками.
Дети Любови Полищук от разных браков, Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль-Полищук, продолжили семейную традицию и выбрали актёрскую профессию, как их знаменитая мама. Однако, несмотря на родство, отношения между братом и сестрой всегда были непростыми. На протяжении шестнадцати лет они почти не упоминают друг друга в интервью и предпочитают не комментировать свои отношения.
Алексей Макаров с юности стал очень востребованным актёром. Он сыграл более чем в 100 проектах, включая такие фильмы, как "Ворошиловский стрелок", "Моя Пречистенка", "Личный номер", "Офицеры", "Снежный человек" и "Верю не верю". Он часто получает главные роли.
Его сестра Мариэтта пока не может похвастаться такой же популярностью: она снялась в 33 проектах. А широкую известность она получила после главной роли в сериале "Раневская".
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