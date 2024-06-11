"Жуткий и безжалостный монстр": непопулярное мнение о Хюррем, которую обычно принято хвалить

Хюррем из "Великолепного века" не у всех зрителей вызывает восторг

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Обычно образ Хюррем из "Великолепного века" ассоциируется с любовью, преданностью, нежностью и солнечностью, неслучайно Сулейман сам дал своей наложнице имя, означающее "весёлая, приносящая радость", однако не все зрители разделяют восторг большинства относительно этой героини.

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Если хорошо вспомнить первые дни Хюррем в гареме, можно заметить, что её мыслями и поступками руководила не любовь. Она хотела отомстить своим обидчикам, которые отдали её в гарем, и для этого решила подчинить себе Сулеймана.

"У меня будет не одна ночь, а тысяча ночей с султаном. Султан станет моим рабом", — говорила Хюррем в одной из серий.

Она часто обманывала Сулеймана и действовала хитростью. С одной стороны, Хюррем можно понять, потому что и ей самой недоброжелатели постоянно вставляли палки в колёса, а с другой стороны, поклонники сериала, которые не одобряют поведение Хюррем, уверены, что она поступала низко и аморально, и даже назвали её жестоким и безжалостным монстром.