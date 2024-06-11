"Жуткий и безжалостный монстр": непопулярное мнение о Хюррем, которую обычно принято хвалить

Обычно образ Хюррем из "Великолепного века" ассоциируется с любовью, преданностью, нежностью и солнечностью, неслучайно Сулейман сам дал своей наложнице имя, означающее "весёлая, приносящая радость", однако не все зрители разделяют восторг большинства относительно этой героини.
Если хорошо вспомнить первые дни Хюррем в гареме, можно заметить, что её мыслями и поступками руководила не любовь. Она хотела отомстить своим обидчикам, которые отдали её в гарем, и для этого решила подчинить себе Сулеймана.
"У меня будет не одна ночь, а тысяча ночей с султаном. Султан станет моим рабом", — говорила Хюррем в одной из серий.
Она часто обманывала Сулеймана и действовала хитростью. С одной стороны, Хюррем можно понять, потому что и ей самой недоброжелатели постоянно вставляли палки в колёса, а с другой стороны, поклонники сериала, которые не одобряют поведение Хюррем, уверены, что она поступала низко и аморально, и даже назвали её жестоким и безжалостным монстром.
Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.