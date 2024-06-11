Взрослые актёры на такое бы не пошли: вот сколько заработал Дима Иосифов за съёмки в "Приключениях Буратино"

"Приключения Буратино" стал одним из самых популярных детских фильмов в СССР, однако Дима Иосифов, исполнивший главную роль, не сильно разбогател после своего дебюта.
Иосифову платили за месяц съёмок всего 100 рублей. Для сравнения достаточно сказать, что Рина Зелёная, Ролан Быков и другие актёры, сыгравшие в том же фильме, получали за день съёмок 50 рублей. Кроме того, им платили ещё и за репетиции.
На тот момент Иосифов не сильно разбирался в финансовых вопросах, поэтому не понимал, насколько мало ему платили, а между тем другим детям, снимавшимся в сказке, платили и того меньше.
Дима Иосифов отдавал все заработанные деньги родителям. Конечно, это не принесло семье огромного богатства, но всё же позволило купить магнитофон и большой шкаф для одежды.
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