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Взрослые актёры на такое бы не пошли: вот сколько заработал Дима Иосифов за съёмки в "Приключениях Буратино"

Дима Иосифов не стал богачом после съёмок в "Приключениях Буратино"

0:56
Кино

"Приключения Буратино" стал одним из самых популярных детских фильмов в СССР, однако Дима Иосифов, исполнивший главную роль, не сильно разбогател после своего дебюта.

Дима Иосифов не стал богачом после съёмок в "Приключениях Буратино"
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Иосифову платили за месяц съёмок всего 100 рублей. Для сравнения достаточно сказать, что Рина Зелёная, Ролан Быков и другие актёры, сыгравшие в том же фильме, получали за день съёмок 50 рублей. Кроме того, им платили ещё и за репетиции.

На тот момент Иосифов не сильно разбирался в финансовых вопросах, поэтому не понимал, насколько мало ему платили, а между тем другим детям, снимавшимся в сказке, платили и того меньше.

Дима Иосифов отдавал все заработанные деньги родителям. Конечно, это не принесло семье огромного богатства, но всё же позволило купить магнитофон и большой шкаф для одежды.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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