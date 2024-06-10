Алексей Гаврилов надеется на возвращение своего героя в сериал "Универ"

Алексей Гаврилов может вернуться в сериал "Универ"

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Алексей Гаврилов заявил, что, вероятно, вернётся в сериал "Универ". Об этом он сообщил изданию "The Voice Mag".

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Алексей Гаврилов предположил, что в следующих сезонах ленты будет задействован изначальный актёрский состав.

"Насколько я знаю, перед авторами стояла задача запустить проект первых 10 серий, а дальнейшие сезоны сейчас прописываются. Возможно, в этих сезонах и будет первый звёздный состав "Универа". Насколько я знаю, сейчас об этом со всеми ведутся переговоры, которые ещё не завершены", — сообщил он.

При этом актёр надеется, что зрители снова увидят его героя Гошу Рудковского на экране.

"У меня прекрасные отношения с каналом "ТНТ", поэтому будем надеяться, что зрители вновь увидят на экране возвращение моего героя в этот проект", — признался Алексей Гаврилов.

Ранее Pravda.Ru писала, что Виталий Гогунский вернулся в "Универ" после того, как узнал о статусе своего героя.