Яна Кошкина рассказала о предложении, за которое мужчина заплатил бы 100 миллионов рублей

Яна Кошкина рассказала, что однажды мужчина предложил ей 100 миллионов рублей ради совместного ужина в ОАЭ. Об этом актриса сообщила в программе "Шоу Воли".
Яна Кошкина добавила, что предложение ужина было "без продолжения".
"Я помню, один раз мне предложили ужин в Дубае без продолжения, как говорилось, и какая-то была огромная сумма, порядка 100 миллионов рублей", — призналась актриса.
Ведущий Павел Воля в шутку попросил у неё номер телефона молодого человека.
"Я потом с ним переговорю. Этот человечек ещё на связи? Не мечтает ли он поужинать с парнем в костюме цвета кофе?", — пошутил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что Яна Кошкина вышла замуж за 26-летнего предпринимателя.
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