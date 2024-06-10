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Яна Кошкина рассказала о предложении, за которое мужчина заплатил бы 100 миллионов рублей

Яна Кошкина рассказала, что мужчина предлагал ей 100 миллионов рублей за ужин

0:48
Кино

Яна Кошкина рассказала, что однажды мужчина предложил ей 100 миллионов рублей ради совместного ужина в ОАЭ. Об этом актриса сообщила в программе "Шоу Воли".

Яна Кошкина рассказала, что мужчина предлагал ей 100 миллионов рублей за ужин
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Яна Кошкина добавила, что предложение ужина было "без продолжения".

"Я помню, один раз мне предложили ужин в Дубае без продолжения, как говорилось, и какая-то была огромная сумма, порядка 100 миллионов рублей", — призналась актриса.

Ведущий Павел Воля в шутку попросил у неё номер телефона молодого человека.

"Я потом с ним переговорю. Этот человечек ещё на связи? Не мечтает ли он поужинать с парнем в костюме цвета кофе?", — пошутил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Яна Кошкина вышла замуж за 26-летнего предпринимателя.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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