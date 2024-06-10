Актёры Наоми Уоттс и Билли Крудап устроили свадьбу в Мексике

Актёры Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли свадьбу в Мексике. Об этом пишет "Page Six".
Сообщается, что в этом году пара собрала на торжестве родных и близких. Свадьбу они решили отпраздновать в столице Мексики — Мехико. Номинантка на премию "Оскар" надела кремовое платье без рукавов, с глубоким вырезом и поясом на талии. При этом у неё в руках был букет белых анемонов. В свою очередь Билли Крудап выбрал для торжества классический чёрный костюм.
Напомним, что Наоми Уоттс и Билли Крудап поженились ещё год назад. Тогда они расписались в Нью-Йорке.
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