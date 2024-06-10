Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала о своём страхе

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, что боялась увольнения после 2-х инсультов. Об этом пишет издание "Daily Mail".
Ранее актриса на некоторое время потеряла способность говорить и чуть не впала в кому. Эмилия Кларк опасалась, что работодатель решит, что она не справится со своими обязанностями.
"Боже мой, неужели меня уволят? Неужели они решат, что я не справлюсь с работой?", — вспомнила актриса.
Эмилия Кларк перенесла инсульты в 2011 и 2013 годах. Со временем звезде "Игры престолов" удалось почти полностью восстановиться. При этом после выздоровления она основала организацию, которая занимается помощью пострадавшим от кровоизлияния в мозг.
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