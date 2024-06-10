Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Метриум Премиум": элитное жильё всё чаще скупают российские блогеры
Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро-2024
Фон дер Ляйен сохраняет позиции в Еврокомиссии
Госдума намерена радикально решить проблему долгостроев в России
Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак
Летние советы: три эффективных метода борьбы с жирностью волос для россиян
Ксения Бородина обратилась к дочери в день её рождения: "Моя любимая"
Nature: учёные раскрыли новые механизмы возникновения землетрясений
Как вырастить крупные и крепкие кочаны капусты?
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала о своём страхе

Эмилия Кларк призналась, что боялась увольнения после инсультов

0:52
Кино

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, что боялась увольнения после 2-х инсультов. Об этом пишет издание "Daily Mail".

Эмилия Кларк призналась, что боялась увольнения после инсультов
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее актриса на некоторое время потеряла способность говорить и чуть не впала в кому. Эмилия Кларк опасалась, что работодатель решит, что она не справится со своими обязанностями. 

"Боже мой, неужели меня уволят? Неужели они решат, что я не справлюсь с работой?", — вспомнила актриса.

Эмилия Кларк перенесла инсульты в 2011 и 2013 годах. Со временем звезде "Игры престолов" удалось почти полностью восстановиться. При этом после выздоровления она основала организацию, которая занимается помощью пострадавшим от кровоизлияния в мозг.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
Торецк будет окружён и взят. Это стало ясно после освобождения Новоалександровки Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
"Метриум Премиум": элитное жильё всё чаще скупают российские блогеры
Бабич: русские будут болеть за Сербию на Евро-2024
Фон дер Ляйен сохраняет позиции в Еврокомиссии
Госдума намерена радикально решить проблему долгостроев в России
Тарелка овсянки с фруктами и орехами: полезный завтрак
Avon и Oriflame активно ищут покупателей на свой бизнес в России
В Швеции таможенники сетуют на антироссийские санкции
Летние советы: три эффективных метода борьбы с жирностью волос для россиян
Ксения Бородина обратилась к дочери в день её рождения: "Моя любимая"
Nature: учёные раскрыли новые механизмы возникновения землетрясений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников