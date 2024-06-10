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Оказалась права: Рина Зелёная предсказала, что за 40 минут до её смерти с ней произойдёт одно важное событие

Рина Зелёная предсказала, что с ней случится в день смерти

1:27
Кино

Рина Зелёная известна по серии фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, сказкам "Про Красную Шапочку" и "Приключения Буратино", сатирической комедии "Жених с того света" и по другим лентам. Как и её коллега Фаина Раневская, Зелёная любила пошутить, и порой весьма экстравагантно.

Рина Зелёная предсказала, что с ней случится в день смерти
Фото: commons.wikimedia.org by John Atkinson Grimshaw is licensed under Creative Commons CC0 License

Свои последние годы звезда советского кино провела в Доме ветеранов, где в разные годы жили Леонид Куравлёв, Аркадий Райкин, Чингиз Айтманов и другие знаменитости. Зелёная решила жить в этом заведении по собственной воле. Она не хотела обременять заботой о себе детей своего покойного мужа Константина Топуридзе, а собственных детей у неё не было.

Был случай, когда Зелёная упала на прогулке, но это её не обескуражило, а даже развеселило. Актриса захотела рассмешить и остальных, кто был в тот момент рядом.

"Обратите внимание: здесь валяется Рина Зелёная! Она упала!" — закричала Рина Васильевна.

Однажды Зелёная в шутку сказала, что получит звание народной артистки СССР за 40 минут до смерти. Так и вышло. 1 апреля 1991 года был подписан указ о присвоении ей этого звания, и в тот же день она умерла. Актрисе было 89 лет.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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