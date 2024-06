Создатель "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И" снимет новый мультфильм о Вуди и Баззе Лайтере для Pixar

Руководители Pixar объявили, кто возродит франшизу о ковбое Вуди и Баззе Лайтере. Это будет опытный режиссёр Эндрю Стэнтон, известный своими оскароносными мультфильмами "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И".

Фото: flickr.com by Edinburgh International Film Festival is licensed under CC BY-NC-ND 2.0