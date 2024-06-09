Создатель "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И" снимет новый мультфильм о Вуди и Баззе Лайтере для Pixar

Pixar объявили режиссёра новой части мультфильма "История игрушек"

Руководители Pixar объявили, кто возродит франшизу о ковбое Вуди и Баззе Лайтере. Это будет опытный режиссёр Эндрю Стэнтон, известный своими оскароносными мультфильмами "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И".

Фото: flickr.com by Edinburgh International Film Festival is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Стэнтон тесно связан с франшизой, так как он написал сценарии для первых двух частей "Истории игрушек". Новый фильм станет прямым продолжением четвёртой части. Детали сюжета пока не раскрываются, но уже известно, что Тим Аллен вновь озвучит Базза Лайтера, несмотря на то, что в спин-оффе 2022 года его озвучивал Крис Эванс. Возвращение Тома Хэнкса к роли Вуди пока остается под вопросом.

Премьера мультфильма запланирована на июнь 2026 года.