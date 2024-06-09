Из кино в жизнь: знаменитые актёрские дуэты, покорившие экраны и сердца зрителей

Некоторые актёрские пары, начавшие свою совместную карьеру на экране, перенесли свою химию и в реальную жизнь, став любимцами публики как в кино, так и за его пределами. Вот несколько знаменитых дуэтов, которые завоевали сердца зрителей.
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Их роман начался на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит" (2005). Пара быстро стала одной из самых обсуждаемых в Голливуде. Они сыграли вместе в нескольких проектах и продюсировали множество успешных фильмов. Их отношения продолжались до 2016 года, оставив след в сердцах многих поклонников.
Курт Рассел и Голди Хоун
Встретившись на съёмках фильма "Смена привычек" (1984), они стали неразлучны. Хотя пара официально не поженилась, их союз остаётся одним из самых крепких в Голливуде. В фильме "Отпетые мошенники" (1987) их дуэт поразил зрителей своей гармонией и искренностью.
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус
Испанские актёры впервые встретились на съёмках фильма "Хамон, хамон" (1992), но их роман начался только спустя годы. Они женаты с 2010 года и продолжают работать вместе в таких фильмах, как "Вики Кристина Барселона" (2008) и "Эскобар" (2017).
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