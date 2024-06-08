Стало известно, кто исполнит главную роль в фильме о похитителе драгоценностей Лоуренсе Грее

Актёр и музыкант Джаред Лето исполнит роль похитителя драгоценностей Лоуренса Грея в фильме, который пока остаётся без названия. Об этом пишет портал "Deadline".
Сообщается, что Джаред Лето уже подписал контракт на участие в картине. В основе фильма будет лежать статья Стива Крофта и Говарда Л. Розенберга "Талантливый доктор Грей". Она была опубликована в 2022 году. Известно, что Джаред Лето выступит также и в качестве продюсера проекта.
В фильме покажут историю Лоуренса Грея, который украл ювелирные изделия и другие ценности у своих знакомых с элитных мероприятий. Сумма ущерба составляла более 1 миллиона долларов.
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