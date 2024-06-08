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Дик Ван Дайк стал самым пожилым человеком, который получил премию "Эмми"

Актёр Дик Ван Дайк удостоился премии "Эмми" в возрасте 98 лет

0:46
Кино

Актёр Дик Ван Дайк на церемонии вручения премий "Daytime Emmy Award" удостоился награды за участие в сериале "Дни нашей жизни". Ему исполнилось 98 лет. Об этом пишет портал "The Wrap".

Актёр Дик Ван Дайк удостоился премии "Эмми" в возрасте 98 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что мероприятие состоялось в отеле "Westin Bonaventure", который расположен в центре Лос-Анджелеса. Организаторы премии отметили Дика Ван Дайка за роль таинственного Тимоти Робишо. При этом получение награды сделало актёра наиболее пожилым человеком, который когда-либо удостаивался "Эмми".

За свою карьеру Дик Ван Дайк был отмечен премией 4 раза. Первую из них он получил в 1964 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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