Дик Ван Дайк стал самым пожилым человеком, который получил премию "Эмми"

Актёр Дик Ван Дайк удостоился премии "Эмми" в возрасте 98 лет

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Дик Ван Дайк на церемонии вручения премий "Daytime Emmy Award" удостоился награды за участие в сериале "Дни нашей жизни". Ему исполнилось 98 лет. Об этом пишет портал "The Wrap".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что мероприятие состоялось в отеле "Westin Bonaventure", который расположен в центре Лос-Анджелеса. Организаторы премии отметили Дика Ван Дайка за роль таинственного Тимоти Робишо. При этом получение награды сделало актёра наиболее пожилым человеком, который когда-либо удостаивался "Эмми".

За свою карьеру Дик Ван Дайк был отмечен премией 4 раза. Первую из них он получил в 1964 году.