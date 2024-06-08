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Ольга Любимова назвала яркие премьеры фильмов, которые пройдут в кинотеатрах этим летом

Ольга Любимова заявила, что летом в России ожидаются яркие премьеры фильмов

1:15
Кино

Министр культуры России Ольга Любимова во время Петербургского международного экономического форума заявила, что летом в кинотеатрах пройдут яркие премьеры фильмов. Об этом пишет агентство ТАСС.

Ольга Любимова заявила, что летом в России ожидаются яркие премьеры фильмов
Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ольга Любимова сообщила, что проект "Майор Гром: Игра" — не единственная большая премьера.

"[Фильм "Майор Гром: Игра" — ред.] далеко не единственная большая премьера. Среди других ярких летних проектов стоит упомянуть комедии "Непослушники", "Тур с Иванушками", "Водитель-олигарх", мультфильмы "Три Богатыря. Ни дня без подвига", "Большое путешествие вокруг света", "Формула воды", "Лунтик. Возвращение домой", фэнтези "Самая большая Луна", семейный фантастический фильм "Пираты галактики Барракуда", — заявила министр культуры РФ.

При этом она отметила, что летнее время всегда сложное для кинопроката. Однако одна из задач Минкультуры и Фонда кино состоит в том, чтобы сделать походы на премьеры в этот период традицией.

Ранее Ольга Любимова заявила, что, вероятно, сборы кинопроката в 2024 году будут больше 2023-го.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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