Ольга Любимова назвала яркие премьеры фильмов, которые пройдут в кинотеатрах этим летом

Министр культуры России Ольга Любимова во время Петербургского международного экономического форума заявила, что летом в кинотеатрах пройдут яркие премьеры фильмов. Об этом пишет агентство ТАСС.
Ольга Любимова сообщила, что проект "Майор Гром: Игра" — не единственная большая премьера.
"[Фильм "Майор Гром: Игра" — ред.] далеко не единственная большая премьера. Среди других ярких летних проектов стоит упомянуть комедии "Непослушники", "Тур с Иванушками", "Водитель-олигарх", мультфильмы "Три Богатыря. Ни дня без подвига", "Большое путешествие вокруг света", "Формула воды", "Лунтик. Возвращение домой", фэнтези "Самая большая Луна", семейный фантастический фильм "Пираты галактики Барракуда", — заявила министр культуры РФ.
При этом она отметила, что летнее время всегда сложное для кинопроката. Однако одна из задач Минкультуры и Фонда кино состоит в том, чтобы сделать походы на премьеры в этот период традицией.
Ранее Ольга Любимова заявила, что, вероятно, сборы кинопроката в 2024 году будут больше 2023-го.
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