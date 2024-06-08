Одиссея Савелия Крамарова: как Рональд Рейган помог советскому актёру эмигрировать в США

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Савелий Крамаров в 1981 года покинул СССР и начал строить карьеру в США

2:14
Кино

Заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров родился 13 октября 1934 года в СССР и ушёл из жизни 6 июня 1995 года в США.

Савелий Крамаров в 1981 года покинул СССР и начал строить карьеру в США
Фото: YouTube канал Мастер Анатолич by Скриншот видео YouTube канала Мастер Анатолич is licensed under public domain

После окончания школы Крамаров пытался поступить в театральный институт, но его не приняли. Тогда он отправил свои фотографии на киностудии и вскоре получил приглашение на съёмки в фильме "Им было девятнадцать". Это был его дебют в кино.

Крамаров стал одним из самых популярных комедийных актёров в стране. Однако в начале 1970-х годов его дядя эмигрировал в Израиль, и это привело к тому, что Крамарова стали считать человеком с сомнительными связями. Это означало конец его карьеры.

Актёр также задумался об эмиграции, но ему не разрешили выехать из страны. В 1981 году Крамаров написал открытое "Письмо президенту США Рейгану", в котором жаловался на свою судьбу. После этого ему разрешили уехать, и 31 октября 1981 года он покинул страну.

В Вене его встретил импресарио, который организовал ему гастроли по Европе, небольшие роли в фильмах и сериалах, а также съёмки в телешоу и рекламе.

Савелий Крамаров снялся в нескольких американских фильмах: "Искатели сокровища" (1983) в роли Ральфа, фермера, "Москва на Гудзоне" (1984) в роли Бориса, сотрудника КГБ, в "Космической одиссее 2010" (1984) ему досталась роль Владимира Руденко, доктора-всезнайки, в "Вооружён и опасен" (1986) он сыграл Олафа, позитивного, но недалёкого охранника, а в "Двойном агенте" (1987) снова изображал сотрудника КГБ — Юрия.

Савелий Крамаров скончался от онкологии в клинике Сан-Франциско 6 июня 1995 года в возрасте 60 лет.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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