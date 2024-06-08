Стало известно, какие товары купил Стивен Сигал на выставке "Россия"

Актёр Стивен Сигал посетил выставку "Россия", которая проходит в Москве. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на "Алтайпищепром".
Сообщается, что Стивен Сигал приобрёл алтайский и курский мёд, вологодский зефир, сладости Сарапульской кондитерской фабрики, косовортку, которая сделана мастерами из Калуги, а также чётки из Тамбовской области. Более того, знаменитость ознакомился с русскими промыслами, одеждой и другими национальными аспектами.
Ранее Pravda.Ru писала, у каких зарубежных актёров имеется российское гражданство. Среди них есть Стивен Сигал.
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