Стало известно, какие товары купил Стивен Сигал на выставке "Россия"

Стивен Сигал приобрёл многие русские товары на выставке "Россия"

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Стивен Сигал посетил выставку "Россия", которая проходит в Москве. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на "Алтайпищепром".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что Стивен Сигал приобрёл алтайский и курский мёд, вологодский зефир, сладости Сарапульской кондитерской фабрики, косовортку, которая сделана мастерами из Калуги, а также чётки из Тамбовской области. Более того, знаменитость ознакомился с русскими промыслами, одеждой и другими национальными аспектами.

Ранее Pravda.Ru писала, у каких зарубежных актёров имеется российское гражданство. Среди них есть Стивен Сигал.