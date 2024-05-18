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У этих зарубежных актёров есть паспорт России: родом они из Аргентины, Сербии и США

Зарубежные актёры, которые получили российское гражданство

1:10
Кино

Pravda.Ru сделала подборку зарубежных звёзд, у которых есть российское гражданство. 

Зарубежные актёры, которые получили российское гражданство
Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Милош Бикович

Милош Бикович родился в Сербии, а в кино нашей страны попал после знакомства с режиссёром Никитой Михалковым на Московском кинофестивале. За свою карьеру он снялся во многих картинах, в том числе это "Лёд" и "Холоп". Гражданство России Милош Бикович получил в 2021 году.

Наталия Орейро

Аргентинская актриса обрела известность благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел". Впоследствии она часто признавалась в любви к нашей стране. В 2018 году Наталия Орейро и вовсе заявила, что хочет получить российский паспорт. В 2021-м её мечта осуществилась.

Стивен Сигал

Стивен Сигал снимался во многих боевиках 90-х. В течение продолжительного времени актёр хотел стать гражданином России и в 2016 году достиг своей цели. Сейчас Стивен Сигал является спецпредставителем МИД нашей страны по гуманитарным связям РФ и США.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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