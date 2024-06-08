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На премии "Оскар" планируют ввести новую номинацию

На премии "Оскар" могут ввести номинацию за лучшую постановку трюков

0:39
Кино

На премии "Оскар" может появиться новая номинация — за лучшую постановку трюков. Об этом пишет издание "Empire".

На премии "Оскар" могут ввести номинацию за лучшую постановку трюков
Фото: pinterest.com by Catarina instalação cinema is licensed under public domain

Гендиректор Американской академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер заявил, что сейчас ведутся переговоры с членами каскадёрского сообщества насчёт введения новой номинации.

"Не так давно мы ввели новую награду для кастинг-директоров, которая будет вручаться через 2 года, как что мы открыты всегда для подобных дискуссий", — дополнил он.

Ранее Pravda.Ru писала, как в 1976 году Георгию Данелии вручили "Оскар" вместо Акиры Куросавы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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