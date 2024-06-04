В 1976 году Данелии вручили чужой "Оскар": режиссёра даже подкидывали в воздух

В 1976 году советско-японский фильм Акиры Куросавы "Дерсу Узала" стал одним из победителей премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. В тот же год на этой премии было решено показать фильм Георгия Данелии "Афоня".
В то время у Японии были натянутые отношения с Америкой, но это не отразилось на выборе победителя. Фильм "Дерсу Узала" так впечатлил членов жюри, что они присудили награду этой работе, не думая о политических разногласиях, которые не должны касаться искусства и конкурсов.
Куросаве в последний момент сообщили, что его фильм выиграл. Режиссёр не успел оформить необходимые документы для выезда за границу, и Данелии поручили получить статуэтку "Оскар" за японского коллегу.
Когда Данелия вернулся в СССР, его встретили рукоплесканиями и даже подкидывали в воздух. Георгий Николаевич был крайне удивлён, он не понимал, с чем связан такой приём, а всё было просто: все думали, что он получил "Оскар" за "Афоню".
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