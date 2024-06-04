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В 1976 году Данелии вручили чужой "Оскар": режиссёра даже подкидывали в воздух

Данелии вручили "Оскар" за советско-японский фильм Куросавы

1:07
Кино

В 1976 году советско-японский фильм Акиры Куросавы "Дерсу Узала" стал одним из победителей премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. В тот же год на этой премии было решено показать фильм Георгия Данелии "Афоня".

Данелии вручили "Оскар" за советско-японский фильм Куросавы
Фото: commons.wikimedia.org by Amm789 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В то время у Японии были натянутые отношения с Америкой, но это не отразилось на выборе победителя. Фильм "Дерсу Узала" так впечатлил членов жюри, что они присудили награду этой работе, не думая о политических разногласиях, которые не должны касаться искусства и конкурсов.

Куросаве в последний момент сообщили, что его фильм выиграл. Режиссёр не успел оформить необходимые документы для выезда за границу, и Данелии поручили получить статуэтку "Оскар" за японского коллегу.

Когда Данелия вернулся в СССР, его встретили рукоплесканиями и даже подкидывали в воздух. Георгий Николаевич был крайне удивлён, он не понимал, с чем связан такой приём, а всё было просто: все думали, что он получил "Оскар" за "Афоню".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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