В 1976 году Данелии вручили чужой "Оскар": режиссёра даже подкидывали в воздух

Данелии вручили "Оскар" за советско-японский фильм Куросавы

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

В 1976 году советско-японский фильм Акиры Куросавы "Дерсу Узала" стал одним из победителей премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. В тот же год на этой премии было решено показать фильм Георгия Данелии "Афоня".

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В то время у Японии были натянутые отношения с Америкой, но это не отразилось на выборе победителя. Фильм "Дерсу Узала" так впечатлил членов жюри, что они присудили награду этой работе, не думая о политических разногласиях, которые не должны касаться искусства и конкурсов.

Куросаве в последний момент сообщили, что его фильм выиграл. Режиссёр не успел оформить необходимые документы для выезда за границу, и Данелии поручили получить статуэтку "Оскар" за японского коллегу.

Когда Данелия вернулся в СССР, его встретили рукоплесканиями и даже подкидывали в воздух. Георгий Николаевич был крайне удивлён, он не понимал, с чем связан такой приём, а всё было просто: все думали, что он получил "Оскар" за "Афоню".