Режиссёр Сарик Андреасян рассказал, какие фильмы его впечатлили

Сарика Андреасяна впечатлили фильмы "Майор Гром" и "Мастер и Маргарита"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Сарик Андреасян в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал, что его впечатлили недавние фильмы "Мастер и Маргарита" и "Майор Гром". Об этом он заявил изданию "NEWS.ru".

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Сарик Андреасян признался, что картина "Мастер и Маргарита" очень достойно снята.

"Признаться честно, я смотрел немного. Из того, что я посмотрел, кроме своих [работ — ред.], я видел "Мастера и Маргариту". Я посмотрел "Майора Грома". "Мастер и Маргарита" меня очень впечатлил. Я считаю, что это очень достойно сделано, пусть и с какими-то немножечко допущениями, потому что всё-таки адаптировать такую книгу — это сложно", — признался он.

При этом режиссёр добавил, что "Майор Гром" понравился ему своим масштабом.

Ранее состоялась премьера сериала "Денискины рассказы" от братьев Андреасян.