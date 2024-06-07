"Смотрел на меня страшными глазами": Хмельницкой было тяжело работать с Кеосаяном

Алёна Хмельницкая и Тигран Кеосаян прожили в браке 20 лет и считались идеальной парой. Кроме того, режиссёр часто снимал жену в своих фильмах, однако на съёмках не всегда всё было гладко. Дома между супругами было гораздо больше взаимопонимания.
Кеосаян хотел, чтобы Хмельницкая понимала всё с полуслова, а ей было бы легче, если бы они могли обсудить некоторые моменты, связанные с её ролями. Это было невозможно, потому что между ними существовало правило не говорить дома о работе, а на съёмках не было времени всё это обсуждать.
"Порой смотрел на меня страшными глазами и считал, что я всё должна сразу улавливать", — вспоминала Хмельницкая.
Из-за такого недопонимания она часто была на грани скандала с Кеосаняом, но всё же умело этого избегала. Сейчас актриса и режиссёр сохраняют дружеские отношения, несмотря на развод.
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