"Смотрел на меня страшными глазами": Хмельницкой было тяжело работать с Кеосаяном

Хмельницкой было непросто работать с бывшим мужем Кеосаяном

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Алёна Хмельницкая и Тигран Кеосаян прожили в браке 20 лет и считались идеальной парой. Кроме того, режиссёр часто снимал жену в своих фильмах, однако на съёмках не всегда всё было гладко. Дома между супругами было гораздо больше взаимопонимания.

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Кеосаян хотел, чтобы Хмельницкая понимала всё с полуслова, а ей было бы легче, если бы они могли обсудить некоторые моменты, связанные с её ролями. Это было невозможно, потому что между ними существовало правило не говорить дома о работе, а на съёмках не было времени всё это обсуждать.

"Порой смотрел на меня страшными глазами и считал, что я всё должна сразу улавливать", — вспоминала Хмельницкая.

Из-за такого недопонимания она часто была на грани скандала с Кеосаняом, но всё же умело этого избегала. Сейчас актриса и режиссёр сохраняют дружеские отношения, несмотря на развод.