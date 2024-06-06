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35 лет никто не замечал эту ошибку в фильме: в сцене из "Бездны" фигурирует тряпка

Поклонники фильма "Бездна" спустя 35 лет обнаружили киноляп с тряпкой оператора

1:13
Кино

Фильм "Бездна" (1989), снятый под лозунгом "Глубоко под водой есть место, о котором никто никогда не мечтал…" прочно занял своё место в классике фантастического кино.

Поклонники фильма "Бездна" спустя 35 лет обнаружили киноляп с тряпкой оператора
Фото: YouTube канал Короче, новости by Скриншот видео YouTube канала Короче, новости is licensed under public domain

Режиссёром и сценаристом картины выступил Джеймс Кэмерон. В главных ролях снялись Эд Харрис, Мэри Элизабет Мастрантонио и Майкл Бин.

Сюжет фильма разворачивается вокруг атомной подводной лодки "Монтана" ВМФ США, которая терпит крушение на большой глубине. Министерство обращается за помощью к специалистам подводной исследовательской станции, расположенной недалеко от места аварии.

Вместе с четырьмя военными разведчиками исследователи должны выяснить причину трагедии и нейтрализовать ядерные боеголовки. Однако в океанской бездне их ждёт нечто неведомое.

В фильме есть интересный киноляп. Во время съёмок под водой оператор решил протереть камеру тряпкой. Дубль попал в финальный монтаж, потому что из-за напряжённости сцены никто этого не заметил. Теперь, когда вы будете смотреть фильм с близкими и друзьями, вы сможете сказать:

"Сейчас будет тряпка".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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