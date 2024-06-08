Продюсеры сериала "Фоллаут" рассказали, когда должен выйти второй сезон

Второй сезон ленты "Фоллаут" должен выйти "как можно скорее". Об этом изданию "The Hollywood Reporter" сообщили продюсеры сериала — Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет.
Они заявили, что в выпуске нового сезона проекта помогут наработки первой части. У авторов "Фоллаута" уже есть готовые декорации и визуальные эффекты. Тем не менее, продюсеры не сообщили дату выхода следующих эпизодов.
Первый сезон "Фоллаута" стартовал 11 апреля. Действие ленты разворачивается в 2296 году, спустя 200 лет после ядерной войны. Человечество вынуждено жить в специальных убежищах. Однажды отца Люси Маклин похищают. Девушка отправляется на его поиски.
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