Дракон Деймона Таргариена победил бы в схватке Джона Сноу в сериале "Дом Дракона"

Мэтт Смит, исполнитель роли Деймона Таргариена в сериале "Дом Дракона", заявил, что его герой одолел бы персонажа Кита Харингтона. В этом он признался в ходе передачи "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".
Мэтт Смит сообщил, что его персонаж определённо победил бы в схватке благодаря наличию дракона.
"Вау, ну ты что, кто выиграет в поединке? У меня есть дракон! Я уважаю Джона Сноу и Кита Харингтона, потрясающий человек. Но я бы надрал задницу Джону", — сообщил актёр.
Ранее стало известно, когда можно будет посмотреть следующий сезон "Дома Дракона".
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