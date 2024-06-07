Дракон Деймона Таргариена победил бы в схватке Джона Сноу в сериале "Дом Дракона"

Мэтт Смит заявил, что его персонаж в "Доме Дракона" победил бы Джона Сноу

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Мэтт Смит, исполнитель роли Деймона Таргариена в сериале "Дом Дракона", заявил, что его герой одолел бы персонажа Кита Харингтона. В этом он признался в ходе передачи "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Мэтт Смит сообщил, что его персонаж определённо победил бы в схватке благодаря наличию дракона.

"Вау, ну ты что, кто выиграет в поединке? У меня есть дракон! Я уважаю Джона Сноу и Кита Харингтона, потрясающий человек. Но я бы надрал задницу Джону", — сообщил актёр.

Ранее стало известно, когда можно будет посмотреть следующий сезон "Дома Дракона".