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Дракон Деймона Таргариена победил бы в схватке Джона Сноу в сериале "Дом Дракона"

Мэтт Смит заявил, что его персонаж в "Доме Дракона" победил бы Джона Сноу

0:41
Кино

Мэтт Смит, исполнитель роли Деймона Таргариена в сериале "Дом Дракона", заявил, что его герой одолел бы персонажа Кита Харингтона. В этом он признался в ходе передачи "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".

Мэтт Смит заявил, что его персонаж в "Доме Дракона" победил бы Джона Сноу
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Мэтт Смит сообщил, что его персонаж определённо победил бы в схватке благодаря наличию дракона.

"Вау, ну ты что, кто выиграет в поединке? У меня есть дракон! Я уважаю Джона Сноу и Кита Харингтона, потрясающий человек. Но я бы надрал задницу Джону", — сообщил актёр.

Ранее стало известно, когда можно будет посмотреть следующий сезон "Дома Дракона".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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