Звезда сериала "Интерны" Вадим Демчог попытался силой занять место на частной парковке

Актёр Вадим Демчог попытался протаранить ограждения парковки в Москве. Об этом пишет Telegram-канал "SHOT".
Инцидент произошёл сегодня утром. Звезда сериала "Интерны" приехал на площадку, которая расположена на Варшавском шоссе. Он хотел оставить машину на частной парковке. Однако ему путь преградил охранник со списками и железными ограждениями. Вадим Демчог стал настаивать, что заплатил 800 рублей и поэтому может оставить машину там, где захочет. Telegram-канал уточнил, что попытки тарана ограждений ни к чему не привели.
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