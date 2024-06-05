Журналисты выяснили, кто является тайным мужем дочери Анастасии Заворотнюк

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Бизнесмен Тимур Исмаилов оказался тайным мужем Анны Заворотнюк

0:57
Кино

По данным издания "Super", бизнесмен Тимур Исмаилов является тайным мужем Анны, дочери Анастасии Заворотнюк

Бизнесмен Тимур Исмаилов оказался тайным мужем Анны Заворотнюк
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

СМИ изучило соцсети мужчины и выяснило, что Тимур и Анна в одно время учились в университете Пейса. При этом оказалось, что бизнесмен работал в 2-х компаниях США перед переездом в Объединённые Арабские Эмираты. Сама Анна Заворотнюк живёт на 2 города — Москву и Дубай. Также у Тимура Исмаилова есть бизнес в России. Однако в настоящее время его ведут родственники мужчины. 

Напомним, что Анна Заворотнюк не любит распространяться о своей личной жизни. Тем не менее, недавно она призналась, что на протяжении 8 лет у неё были отношения, а в 2022 году вышла замуж. При этом 1 июня Анна пришла на похороны матери вместе с супругом. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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