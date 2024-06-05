По данным издания "Super", бизнесмен Тимур Исмаилов является тайным мужем Анны, дочери Анастасии Заворотнюк.
СМИ изучило соцсети мужчины и выяснило, что Тимур и Анна в одно время учились в университете Пейса. При этом оказалось, что бизнесмен работал в 2-х компаниях США перед переездом в Объединённые Арабские Эмираты. Сама Анна Заворотнюк живёт на 2 города — Москву и Дубай. Также у Тимура Исмаилова есть бизнес в России. Однако в настоящее время его ведут родственники мужчины.
Напомним, что Анна Заворотнюк не любит распространяться о своей личной жизни. Тем не менее, недавно она призналась, что на протяжении 8 лет у неё были отношения, а в 2022 году вышла замуж. При этом 1 июня Анна пришла на похороны матери вместе с супругом.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.