Журналисты выяснили, кто является тайным мужем дочери Анастасии Заворотнюк

Бизнесмен Тимур Исмаилов оказался тайным мужем Анны Заворотнюк

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

По данным издания "Super", бизнесмен Тимур Исмаилов является тайным мужем Анны, дочери Анастасии Заворотнюк.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

СМИ изучило соцсети мужчины и выяснило, что Тимур и Анна в одно время учились в университете Пейса. При этом оказалось, что бизнесмен работал в 2-х компаниях США перед переездом в Объединённые Арабские Эмираты. Сама Анна Заворотнюк живёт на 2 города — Москву и Дубай. Также у Тимура Исмаилова есть бизнес в России. Однако в настоящее время его ведут родственники мужчины.

Напомним, что Анна Заворотнюк не любит распространяться о своей личной жизни. Тем не менее, недавно она призналась, что на протяжении 8 лет у неё были отношения, а в 2022 году вышла замуж. При этом 1 июня Анна пришла на похороны матери вместе с супругом.