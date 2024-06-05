Скрывает живот?: Елизавета Боярская спровоцировала слухи о третьей беременности

Лизу Боярскую заподозрили в беременности из-за свободной одежды

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Елизавету Боярскую подозревают в беременности. Последнее время актриса публикует в Сети фото в свободной одежде, которая скрывает фигуру, что и стало поводом для слухов.

Фото: YouTube канал Vogue Russia by Скриншот видео YouTube канала Vogue Russia is licensed under public domain

Жена Максима Матвеева нечасто посещает светские мероприятия и редко выходит на связь с поклонниками в социальных сетях. Поэтому каждая её новая публикация в блоге привлекает внимание общественности.

В мае дочь Михаила Боярского поделилась постом с коротким видео. Она рассказала о бездомных котятах, но пользователи обратили внимание и на саму актрису. На кадрах она была в свободной блузке, которая закрывала живот.

И это притом, что на всех последних снимках она в одежде, скрывающей фигуру. Конечно, это не является подтверждением интересного положения, но поклонники уже гадают — действительно ли она ждёт третьего ребёнка или нет. Сама Елизавета официальных комментариев на этот счёт не даёт.

Отметим, что Боярская в браке с коллегой Максимом Матвеевым родила первенца Андрея в 2012 году. А его брат Григорий появился на свет в 2018 году.