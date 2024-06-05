В 2025 году на телеканале TLC стартует новое реалити-шоу под названием "The Baldwins" ("Болдуины"), главными героями которого станут Алек Болдуин, его жена Хилария и их семеро детей.
В ролике, опубликованном в социальных сетях, семья Болдуинов приглашает всех желающих присоединиться к их жизни и увидеть, как они справляются с различными ситуациями. Они обещают показать как хорошие, так и плохие моменты, а также рассказать про обыденные и даже совсем сумасшедшие вещи, которые иногда происходят в их доме.
"Добро пожаловать в наш дом, в котором происходит хорошее и плохое, бываю взлеты и падения, творится дикое и безумное. Дом — это то самое место, где мы любим находиться больше всего", — говорит в ролике обладатель трех "Золотых глобусов" Алек Болдуин.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.