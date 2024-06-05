Творится дикое и безумное: реалити-шоу про Алека Болдуина и его семерых детей

Алек Болдуин, его жена и семеро детей снимутся в реалити-шоу

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В 2025 году на телеканале TLC стартует новое реалити-шоу под названием "The Baldwins" ("Болдуины"), главными героями которого станут Алек Болдуин, его жена Хилария и их семеро детей.

Фото: YouTube канал The Hollywood Reporter by Скриншот видео YouTube канала The Hollywood Reporter is licensed under public domain

В ролике, опубликованном в социальных сетях, семья Болдуинов приглашает всех желающих присоединиться к их жизни и увидеть, как они справляются с различными ситуациями. Они обещают показать как хорошие, так и плохие моменты, а также рассказать про обыденные и даже совсем сумасшедшие вещи, которые иногда происходят в их доме.