Творится дикое и безумное: реалити-шоу про Алека Болдуина и его семерых детей

В 2025 году на телеканале TLC стартует новое реалити-шоу под названием "The Baldwins" ("Болдуины"), главными героями которого станут Алек Болдуин, его жена Хилария и их семеро детей.

Фото: YouTube канал The Hollywood Reporter by Скриншот видео YouTube канала The Hollywood Reporter is licensed under public domain