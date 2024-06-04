Михаил Боярский в документальном фильме "Памяти Анастасии Заворотнюк" прокомментировал роман Анастасии Заворотнюк и её коллеги Сергея Жигунова.
Михаил Боярский заявил, что отношения пары были на виду у общественности. По его мнению, это неправильно.
"Они были на виду. Браки вершатся на небесах, а не на площадке шоу-бизнеса. Любые отношения мужчины и женщины должны быть интимными. Как только они выставляются напоказ — не верьте в эти отношения", — сообщил он.
Артист добавил, что Сергей Жигунов был слишком ревнивым по отношению к своей возлюбленной.
"Он выполнял роль её охранника. Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка", — заявил Михаил Боярский.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк начала встречаться с Сергеем Жигуновым во время съёмок ленты "Моя прекрасная няня". Тем не менее, их отношения не привели к браку.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.