Михаил Боярский рассказал об отношениях Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова

Михаил Боярский заявил, что отношения Заворотнюк и Жигунова не были сказкой

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Михаил Боярский в документальном фильме "Памяти Анастасии Заворотнюк" прокомментировал роман Анастасии Заворотнюк и её коллеги Сергея Жигунова.

Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Михаил Боярский заявил, что отношения пары были на виду у общественности. По его мнению, это неправильно.

"Они были на виду. Браки вершатся на небесах, а не на площадке шоу-бизнеса. Любые отношения мужчины и женщины должны быть интимными. Как только они выставляются напоказ — не верьте в эти отношения", — сообщил он.

Артист добавил, что Сергей Жигунов был слишком ревнивым по отношению к своей возлюбленной.

"Он выполнял роль её охранника. Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка", — заявил Михаил Боярский.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк начала встречаться с Сергеем Жигуновым во время съёмок ленты "Моя прекрасная няня". Тем не менее, их отношения не привели к браку.