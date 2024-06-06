Речь не об алкоголе: у Александра Абдулова было пагубное пристрастие, которое мешало ему жить

Александр Абдулов до конца жизни не мог избавиться от одного пагубного пристрастия

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Жизнь актёров не состоит из одной только славы и аплодисментов. Нередко знаменитостям приходится бороться с собственной натурой, потому что некоторые пагубные привычки портят им жизнь. В такой ситуации был и Александр Абдулов.

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Когда речь заходит о пагубных пристрастиях, в первую очередь приходят мысли об алкоголе, однако у Абдулова была другая страсть. Она не портила его здоровье, но серьёзно била по его кошельку. Актёр был заядлым игроманом и ничего не мог с собой поделать.

Всё началось с того, что однажды Абдулов сыграл с Татьяной Пельтцер в покер, и с тех пор его "понесло". Он стал постоянным клиентом казино и нередко проигрывал огромные суммы денег.

Абдулов пытался бороться со своей слабостью. Ради этого он ходил не только к психологам, но даже к экстрасенсам, однако никто не смог ему помочь. Актёр продолжал играть в азартные игры до конца жизни.