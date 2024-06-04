В Перми будут сняты новые эпизоды фильма о семье Романовых

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Этим летом в Перми продолжатся съёмки фильма о семье Романовых. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".

Фото: commons.wikimedia.org by Kto ya1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Картина получит название "Романовы: преданность и предательство". В её основу положена одноимённая книга Сергея Козлова. В Перми будут отсняты эпизоды, которые посвящены Михаилу Романову и его супруге Наталье Брасовой.

Главные роли в предстоящей картине исполнят Иван Колесников (Михаил Романов), Екатерина Гусева (Наталья Брасова), Ксения Кутепова (Александра Фёдоровна). При этом императора Николая II сыграет Виталий Кищенко.

Напомним, что съёмки фильма стартовали 23 марта в Тобольске. В городе были сняты зимние сцены. Кроме того, съёмки проходили и в Санкт-Петербурге.