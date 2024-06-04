Этим летом в Перми продолжатся съёмки фильма о семье Романовых. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Картина получит название "Романовы: преданность и предательство". В её основу положена одноимённая книга Сергея Козлова. В Перми будут отсняты эпизоды, которые посвящены Михаилу Романову и его супруге Наталье Брасовой.
Главные роли в предстоящей картине исполнят Иван Колесников (Михаил Романов), Екатерина Гусева (Наталья Брасова), Ксения Кутепова (Александра Фёдоровна). При этом императора Николая II сыграет Виталий Кищенко.
Напомним, что съёмки фильма стартовали 23 марта в Тобольске. В городе были сняты зимние сцены. Кроме того, съёмки проходили и в Санкт-Петербурге.
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