5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу своей матери

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Мила, 5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк, посетила могилу матери на следующий день после похорон. Об этом пишет издание "StarHit".

Фото: commons.wikimedia.org by pixel2013 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она пришла на могилу вместе с отцом Петром Чернышёвым, а также бабушкой Валентиной Борисовной, сестрой Анной и её супругом. Сообщается, что Мила помогала своей семье накрывать поминальный стол.

Напомним, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве.