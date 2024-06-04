Мила, 5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк, посетила могилу матери на следующий день после похорон. Об этом пишет издание "StarHit".
Она пришла на могилу вместе с отцом Петром Чернышёвым, а также бабушкой Валентиной Борисовной, сестрой Анной и её супругом. Сообщается, что Мила помогала своей семье накрывать поминальный стол.
Напомним, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года. Актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве.
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