За 13 лет до "Моей прекрасной няни": Заворотнюк впервые снялась в 1991 году в экранизации романа Набокова

Заворотнюк впервые снялась в 1991 году в экранизации романа Набокова

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Самой известной работой Анастасии Заворотнюк в кино стала роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". За 13 лет до выхода сериала актриса впервые снялась в экранизации романа Владимира Набокова "Машенька".

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На тот момент Заворотнюк было 20 лет. Она ещё не имела опыта в кино, но блестяще справилась с главной ролью и стала настоящим украшением фильма. От актрисы невозможно оторвать глаз не только благодаря её красоте, но и благодаря тем эмоциям, которые она мастерски передала на экране.

По сюжету главный герой Ганин живёт в эмиграции. Его сосед ждёт свою жену Машеньку, которая должна вот-вот приехать из России, и показывает Ганину её фотографию. Ганин узнаёт в этой молодой женщине свою первую любовь. Его захлёстывают воспоминания, чувства воскресают с прежней силой, но в то же время он понимает, что прошлое вернуть невозможно.

В фильме также снялись Антон Яковлев, Юрий Яковлев, Борис Плотников и другие актёры.