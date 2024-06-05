Самой известной работой Анастасии Заворотнюк в кино стала роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". За 13 лет до выхода сериала актриса впервые снялась в экранизации романа Владимира Набокова "Машенька".
На тот момент Заворотнюк было 20 лет. Она ещё не имела опыта в кино, но блестяще справилась с главной ролью и стала настоящим украшением фильма. От актрисы невозможно оторвать глаз не только благодаря её красоте, но и благодаря тем эмоциям, которые она мастерски передала на экране.
По сюжету главный герой Ганин живёт в эмиграции. Его сосед ждёт свою жену Машеньку, которая должна вот-вот приехать из России, и показывает Ганину её фотографию. Ганин узнаёт в этой молодой женщине свою первую любовь. Его захлёстывают воспоминания, чувства воскресают с прежней силой, но в то же время он понимает, что прошлое вернуть невозможно.
В фильме также снялись Антон Яковлев, Юрий Яковлев, Борис Плотников и другие актёры.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.