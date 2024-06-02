Забайкальский кинофестиваль назвал лучший фильм мероприятия

"Ахиллес" стал лучшим фильмом 11-го Забайкальского кинофестиваля

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Ахиллес" стал лучшим проектом 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В качестве режиссёра "Ахиллеса" выступил Фархад Деларам. Это фильм о современном Иране. В центре сюжета проекта находятся 2 беженца, которые пострадали от коррумпированной власти.

Напомним, что 11-й Забайкальский кинофестиваль проходил с 30 мая по 2 июня. На мероприятии показали фильмы из разных стран мира. Некоторые из них не представлены в широком прокате.