Забайкальский кинофестиваль назвал лучший фильм мероприятия

Фильм "Ахиллес" стал лучшим проектом 11-го Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
В качестве режиссёра "Ахиллеса" выступил Фархад Деларам. Это фильм о современном Иране. В центре сюжета проекта находятся 2 беженца, которые пострадали от коррумпированной власти.
Напомним, что 11-й Забайкальский кинофестиваль проходил с 30 мая по 2 июня. На мероприятии показали фильмы из разных стран мира. Некоторые из них не представлены в широком прокате.
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